Elle dénonce le meurtre de son ami, la justice l'envoie balader

L'amie du Portugais assassiné à Morges en 2020 par un islamiste n'obtiendra pas d'indemnité fédérale. Le Tribunal administratif fédéral rejette son recours, malgré sa critique envers le Ministère public pour avoir libéré l'assassin avant le crime.
Publié: il y a 55 minutes
L'amie du Portugais assassiné à Morges en 2020 par un islamiste n'obtiendra pas d'indemnité fédérale. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/YAY Images
ATS Agence télégraphique suisse

L'amie du jeune Portugais assassiné à Morges (VD) en septembre 2020 par un islamiste ne recevra pas d'indemnité de la Confédération. Le Tribunal administratif fédéral rejette son recours. La femme estimait que le Ministère public avait commis une faute grave.

La recourante rappelait que l'assassin avait été remis en liberté en dépit de plusieurs incidents. L'homme avait été incarcéré en raison d'une tentative d'incendie commise avant l'homicide. Sa relaxe avait été ordonnée par le Ministère public de la Confédération.

La femme a déposé en juin 2023 une demande d'indemnisation de 25'000 francs auprès du Département fédéral des finances. L'autorité a rejeté la requête au motif que l'amie ne pouvait pas être considérée comme une «proche» au sens de la loi sur la responsabilité.

Le Tribunal administratif fédéral confirme ce point de vue, même si la recourante a obtenu une indemnité de 25'000 dans la procédure pénale à la charge du condamné. L'autorité d'indemnisation des victimes du canton de Vaud (LAVI) lui a alloué 7000 francs sur cette somme.

