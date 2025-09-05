DE
Ouvrir 3000 bouteilles de Chasselas en même temps
Chardonne lance sa première Fête des Vendanges et vise un record du monde

3000 bouteilles de chasselas devront être ouvertes simultanément lors de la première fête des vendanges à Chardonne (VD). Si cela devait réussir, ce «plop» collectif serait assuré de figurer dans le Guinness book des records.
Kamel Bourébi développe des idées pour l'œnotourisme dans le canton de Vaud depuis des années.
Ursula Geiger

Les fêtes des vendanges battront leur plein en ce mois de septembre. Pendant cette période chargée, on ne fait pas que travailler, on fait aussi la fête. 

Les défilés de chars décorés et les nombreux stands de vin et de spécialités régionales sont une vieille tradition en Suisse romande. Mais que se passe-t-il lorsqu'un village viticole organise pour la première fois une Fête des Vendanges, comme ce sera le cas à Chardonne, dans le canton de Vaud?

«Il faut un coup d'éclat, une attraction pour le public, quelque chose de spectaculaire, une première», explique Kamel Bourébi. Cet homme de 43 ans développe depuis des années des concepts pour l'œnotourisme dans le canton de Vaud. A ses yeux, tous les villages viticoles du lac Léman devraient lancer une fête.

Battre un nouveau record

Kamel Bourébi a planifié cette première Fête des Vendanges à Chardonne en collaboration avec les 14 viticulteurs du village. Toutes les idées ont été élaborées collectivement, souligne-t-il fièrement. L'acceptation de leur candidature au record du monde Guinness a aussi provoqué une immense joie. 

Mais avant de festoyer, une période de travail intense est nécessaire. Pour taper dans l'œil du Guinness Book, du chasselas a été mis en bouteille et bouché dans plus de 3000 bouteilles (0,375 L). Les 3000 ouvreurs de bouteilles se verront remettre un tire-bouchon et un «plop» collectif est prévu le 13 septembre à midi. Les bouteilles ouvertes peuvent être bues et, comme le logo Guinness est imprimé sur les bouchons, il peut constituer un joli souvenir.

