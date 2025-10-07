DE
Prévenir les dérives abusives
Un élu vaudois monte au créneau en faveur des chiens d'assistance

Les chiens d'assistance n'ont aucun statut légal en Suisse, mettant à mal leur légitimité dans les lieux publics. Pascal Broulis (PLR/VD) demande une règlementation au niveau national pour prévenir les dérives, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi 7 octobre.
Publié: 17:49 heures
Alexia apprend à son chien d'assistance à calmer une crise d'autisme, le 26 juillet à Morges, avec la Fondation Arthanis
Photo: DR
Luisa GambaroJournaliste

Les chiens d'assistance et d'alerte médicale ne sont pas toujours les bienvenus dans les lieux publics. Et pour cause: contrairement aux chiens guide, ils n'ont aucun statut légal, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi 7 octobre.

Ces chiens sont formés pour aider les personnes diabétiques, autistes et épileptiques. En Suisse, il n'existe aucune loi leur donnant officiellement le droit d'accompagner leur maître dans les lieux publics. Le milieu des chiens d'assistance en Suisse est si peu réglementé qu'aucune certification n'est nécessaire pour se lancer. 

Des normes très attendues

Ce manque de réglementation au niveau national ouvre la porte à de nombreuses dérives: des praticiens non certifiés, des animaux trop peu ou mal éduqués, ou encore maltraités. 

Pour prévenir ces dérives, le conseiller aux Etats Pascal Broulis (PLR/VD) a déposé une motion à Berne pour réglementer la formation et la certification des organisations formatrices en Suisse. Cette réglementation nationale est très demandée par de nombreuses associations, à condition que cette nouvelle reconnaissance n'annule pas leur processus de candidature, en cours depuis plusieurs années. 

