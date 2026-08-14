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«Ce n'est pas le bon moment»
Brenda Tuosto renonce à une candidature du Conseil d'Etat

Brenda Tuosto a annoncé qu’elle ne briguera pas le Conseil d’Etat vaudois en 2027. Sa décision ouvre la voie à Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan pour composer le trio socialiste.
Publié: 18:18 heures
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Dernière mise à jour: 18:49 heures
Brenda Tuosto a annoncé qu’elle ne briguera pas le Conseil d’Etat vaudois en 2027
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le ticket socialiste pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois, en février 2027, semble connu. Pressentie pour une candidature, la conseillère nationale et municipale yverdonnoise Brenda Tuosto renonce, laissant le champ libre à Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan.

Brenda Tuosto a fait part de sa décision dans une interview accordée vendredi à 24 heures. «J'avais vraiment envie d'y aller. Ce n'est pas un renoncement sur la fonction. Je serais heureuse de pouvoir être utile pour le canton, un jour. Mais ce n'est pas forcément le bon moment pour moi», relève-t-elle.

Et d'ajouter: «J'ai choisi de poursuivre mes engagements à Yverdon et à Berne. Une candidature de ma part aurait eu des conséquences indirectes, notamment, de provoquer une énième complémentaire à la Municipalité d'Yverdon.»

Le PS vaudois a fixé au 24 août le délai pour le dépôt des candidatures, tandis que les délégués du parti désigneront ensuite leurs trois candidats lors du congrès du 26 septembre.

Trois candidats

Des candidatures à la candidature sont encore possibles, mais les principaux papables se sont déjà exprimés. Roger Nordmann, qui vient de rejoindre le Conseil d'Etat, désire poursuivre son mandat. Quant aux conseillers nationaux Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan, ils souhaitent quitter Berne pour siéger au Château cantonal.

En présentant un trio, allié sans doute au Vert Vassilis Venizelos, le PS souhaite faire repasser le Conseil d'Etat à gauche. Du côté des autres partis, le PLR mise sur ses ministres sortants Christelle Luisier, Isabelle Moret et Frédéric Borloz. L'UDC porte ses espoirs sur Jean-François Thuillard, tandis que les Vert'libéraux seront représentés par Virginie Cavalli.

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