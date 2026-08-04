Une cycliste a perdu la vie après un accident, dimanche à Paudex (VD), et la police recherche des témoins. La jeune femme a percuté un muret après avoir tenté de dépasser une voiture à un feu.

Une cycliste est décédée dimanche à Paudex, la police cherche des témoins

Une cycliste est décédée dimanche à Paudex, la police cherche des témoins

Léo Michoud Journaliste Blick

Mais que s'est-il passé pour que cette jeune cycliste perde la maîtrise de son vélo? Grièvement blessée après avoir percuté un muret, une femme de 23 ans est décédée au CHUV, ce dimanche 2 août. La police vaudoise cherche des témoins de l'accident mortel survenu au bas de la route de la Bernadaz à Paudex (VD).

«Selon les premiers éléments recueillis, au bas de la chaussée, à l’intersection avec le chemin de Bochat, elle s’est déportée sur sa gauche pour dépasser un véhicule arrêté devant la ligne d’arrêt de la signalisation lumineuse qui régit le passage sous la voie ferroviaire du Simplon», détaille la police à propos des faits survenus aux alentours de 21h50.

Le conducteur a quitté les lieux

La jeune ressortissante française, domiciliée dans la région de l'Est lausannois, descendait la route lorsqu'elle a «perdu la maitrise de son deux-roues et a percuté un muret surmonté de barrières métalliques situé à cet endroit». Mais voilà, le conducteur du véhicule arrêté devant les feux a quitté les lieux avant l’arrivée de la police.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et a confié les investigations aux spécialistes des Unités de circulation de la gendarmerie vaudoise. Selon l'appel à témoins, toute personne en mesure de fournir des informations ou des renseignements sur cet accident ou sur le véhicule qui a quitté les lieux, est invitée à appeler le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.

La route a été fermée à la circulation pour les opérations de constat. L'événement a nécessité l’intervention de deux patrouilles de la police Est Vaudois, d'une patrouille de Police Lavaux et des spécialistes des Unités de circulation, ainsi que d’une ambulance du 144 et du SMUR.