Frère et soeur en prison
Deux seniors condamnés pour trafic de cocaïne à Lausanne

Trois trafiquants, dont un frère et une sœur de 54 et 60 ans, ont été condamnés à Lausanne pour avoir alimenté un trafic international de cocaïne. Le réseau écoulait la drogue à Lausanne via le Sleep-In de Renens, révèle «24 heures».
Publié: il y a 57 minutes
Trois trafiquants, dont un frère et une sœur, ont été condamnés par le tribunal criminel de Lausanne pour trafic de cocaïne.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Il n'y a pas d'âge pour être un narcos. La preuve: trois trafiquants de cocaïne, dont un frère et une soeur âgés de 54 et 60 ans, ont été condamnés par le tribunal criminel de Lausanne ce mercredi 18 février pour avoir alimenté un trafic de drogue international, révèle «24 heures». 

Le frère et la soeur étaient chargés de transporter la cocaïne des Pays-Bas vers la Suisse pour la livrer chaque semaine à un jeune homme de 27 ans. Une fois la cocaïne réceptionnée, il la distribuait à ses grossistes, deux Congolais et un Nigérian, au Sleep-in de Renens (VD). Ces trois hommes la revendaient ensuite dans la ville de Lausanne et ce système bien huilé a fonctionné pendant sept mois, jusqu'à l'arrestation des trois protagonistes en mai et juin 2023. 

Bien sûr, le personnel du Sleep-in n'était pas au courant de cette activité parallèle. Le Ministère public estime la quantité de cocaïne pure transportée à 30 kilos, soit presque le double en poudre brute. Le président du tribunal, Giovanni Intignano, a reconnu leur «écrasante» culpabilité. Le frère et la soeur ont écopé de 8 et 10 ans de prison. Le jeune homme de 27 ans quant à lui devra purger une peine de 11 ans d'emprisonnement et ses trois grossistes seront expulsés du territoire pendant 15 ans. 

