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Coïncidence de calendrier?
Dons suspects de 19'800 francs: l'affaire Valérie Dittli s'alourdit

Valérie Dittli est à nouveau prise dans la tourmente. Un don de 19'800 francs, versé un jour après l'annonce d'un plan d'aide public pour la viticulture vaudoise, soulève des soupçons.
Publié: 18:58 heures
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli essuie de nouvelles critiques.
Photo: keystone-sda.ch
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Une coïncidence de calendrier particulièrement embarrassante vient d'être dévoilée par la RTS ce jeudi 3 septembre. Le 14 novembre 2025, un versement de 19'800 francs est parvenu sur un sous-compte du Centre Lavaux-Oron réservé à… Valérie Dittli. 

Les fonds proviennent de quatre sociétés de Jürg Staübli – l'un des plus grands propriétaires de vignes du canton. Le problème? Ce don a été effectué un jour après que la ministre a présenté un plan d'aide public de 17 millions pour la viticulture vaudoise.

Jürg Staübli a reconnu dans la presse avoir sciemment fractionné le versement en quatre montants de 4950 francs pour éviter la transparence légale. Interrogée par la RTS, Valérie Dittli décline toute responsabilité sur ce calendrier et assure que le donateur n'a bénéficié d'aucune aide. 

Guerre ouverte autour d'un compte gelé

Cet épisode s'ajoute aux révélations de Blick. Le Centre Lavaux-Oron a fait geler le sous-compte de la ministre, la soupçonnant d'avoir voulu le clôturer pour transférer les fonds vers une destination inconnue. Pour rappel, fin août, la banque a confirmé la réception d'une instruction de fermeture. Le parti a bloqué l'opération, révoqué la signature de la ministre et sollicité un avis de droit pour déterminer s'il faut porter plainte.

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Contactée par Blick, Valérie Dittli avait démenti toute démarche auprès de la banque. Notre enquête a pourtant révélé un usage flou de ce compte: paiement de sa contribution de fonction personnelle, frais de communication et dons reçus de l'épouse d'un cadre de son propre département.

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