Un homme de 63 ans est mort vendredi à Champéry (VS) après avoir inhalé des gaz en fondant du métal pour fabriquer une cloche. Un autre ouvrier, gravement blessé, a été héliporté à Genève.

Un homme de 64 ans meurt dans un accident de travail en Valais

Un homme de 64 ans meurt dans un accident de travail en Valais

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 63 ans est décédé et un autre a été blessé vendredi matin dans un accident de travail à Champéry (VS). Les deux hommes ont été exposés à des gaz lors de la fonte de métal, a indiqué vendredi la Police cantonale valaisanne.

Des gaz toxiques

L'accident s'est produit peu après 11h00 alors que les deux hommes fabriquaient une cloche de manière artisanale. Ils ont été exposés à des émanations de gaz pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Les deux ouvriers ont pu sortir de l'atelier par leurs propres moyens et alerter les secours. A l'arrivée des sauveteurs, l'un d'eux a été victime d'un malaise. Malgré une tentative de réanimation, le ressortissant suisse de 63 ans est décédé sur place. Le second, un Suisse âgé de 53 ans, a été héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève.