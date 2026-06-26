DE
FR

Des gaz toxiques
Un homme de 64 ans meurt dans un accident de travail en Valais

Un homme de 63 ans est mort vendredi à Champéry (VS) après avoir inhalé des gaz en fondant du métal pour fabriquer une cloche. Un autre ouvrier, gravement blessé, a été héliporté à Genève.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Un homme de 63 ans est mort vendredi à Champéry (VS). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 63 ans est décédé et un autre a été blessé vendredi matin dans un accident de travail à Champéry (VS). Les deux hommes ont été exposés à des gaz lors de la fonte de métal, a indiqué vendredi la Police cantonale valaisanne.

Des gaz toxiques

L'accident s'est produit peu après 11h00 alors que les deux hommes fabriquaient une cloche de manière artisanale. Ils ont été exposés à des émanations de gaz pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Les deux ouvriers ont pu sortir de l'atelier par leurs propres moyens et alerter les secours. A l'arrivée des sauveteurs, l'un d'eux a été victime d'un malaise. Malgré une tentative de réanimation, le ressortissant suisse de 63 ans est décédé sur place. Le second, un Suisse âgé de 53 ans, a été héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus