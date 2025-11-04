DE
FR

Deux ruptures d'anévrisme
Un médecin valaisan a été condamné pour lésions corporelles graves

Un médecin de famille valaisan a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence. Il n'a pas détecté une première rupture d'anévrisme chez une patiente, menant à une seconde plus grave. Le praticien compte faire appel au Tribunal fédéral.
Publié: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
Un médecin de famille valaisan a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un médecin de famille a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) pour lésions corporelles graves par négligence. Il n’a pas détecté une première rupture d’anévrisme qui a débouché sur une seconde, plus grave. L'affaire ira au Tribunal fédéral.

A lire aussi
Après la mort de son bébé, ce couple valaisan cherche des réponses
Tragédie à Vétroz
Après la mort de son bébé, ce couple valaisan cherche des réponses
Un médecin condamné pour agression sexuelle en Norvège exerce toujours en Suisse
Jugé en Norvège
Un médecin condamné pour agression sexuelle exerce toujours en Suisse

Condamné à 45 jours-amendes avec sursis par le Tribunal de district de Sierre en février 2024, l'ex-praticien a vu son appel être rejeté par le Tribunal cantonal, la valeur du jour-amende passant de 55 à 230 francs. Le septuagénaire devra également s'acquitter d' une amende de 1500 francs et devra verser 185'000 francs pour tort moral envers la victime et sa famille.

Le 29 mai 2017, une trentenaire, victime de douleurs aux cervicales et à la tête, soudainement devenues aiguës, se présente chez un médecin de garde à Sion. Le praticien lui prescrit alors des antidouleurs. Ils s'avéreront sans effet.

Mauvais diagnostic

Trois jours plus tard, la jeune maman d'un bébé de 2 mois appelle le cabinet de son médecin de famille, toujours diminuée dans sa santé. Celui-ci choisit de l'accueillir en urgence l'après-midi. Pour le médecin, les douleurs sont liées à un choc, la tête de la femme ayant heurté une porte, quelques jours plus tôt. Pas de quoi s'alarmer. La réalité est tout autre: la patiente a fait une première rupture d'anévrisme.

Durant la consultation, le praticien n'insiste pas pour faire une IRM avec un produit de contraste, sa patiente ayant une phobie de ce genre de pratique. Il choisit cependant de la soumettre à un scanner pour faire la lumière sur son état de santé. Chargé de la mission, un spécialiste en radiologie ne décèle alors rien de préoccupant. Le spécialiste a été acquitté par le Tribunal cantonal.

Manquement au devoir de diligence

Le 5 juin, la femme est toutefois acheminée en urgence par hélicoptère aux HUG, à Genève. Verdict: une seconde rupture d'anévrisme, beaucoup plus importante que la première, doublée d'une hémorragie cérébrale massive et de graves séquelles.

A lire aussi
Un médecin genevois remboursera un demi-million aux caisses maladie
Condamné pour ecroquerie
Un médecin genevois remboursera un demi-million aux caisses maladie
Deux médecins sont accusées d'homicide involontaire en Valais
Père de trois enfants
Un pharmacien connu en Valais serait décédé à cause d'un diagnostic bâclé

Pour le Tribunal cantonal, «le médecin traitant a manqué à son devoir de diligence en ne recherchant pas, par le biais de l'anamnèse, puis d'examens appropriés, si sa patiente avait été victime d'une hémorragie cérébrale consécutive à une rupture d'anévrisme. Les conséquences de ce manquement ont été dramatiques puisque sa patiente a été victime d'une seconde rupture d'anévrisme qui a entraîné une hémorragie et des séquelles importantes et irréversibles.»

«A ce jour, elle souffre toujours de graves déficits moteurs et cérébraux. Compte tenu de sa formation et de sa longue expérience, le prévenu devait envisager la possibilité d'une rupture d'anévrisme», ajoute le TC.

Un troisième procès en vue

Pour l'avocate de la partie plaignante, «la famille est soulagée que la condamnation soit confirmée et espère qu'il acceptera désormais sa responsabilité.»

Egalement contacté par Keystone-ATS, l'avocat du praticien a toutefois indiqué que son mandant souhaitait «porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.» L'arrêt du TC «procède d'une appréciation arbitraire des faits et d'une lecture biaisée de l'expertise judiciaire», a réagi le médecin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus