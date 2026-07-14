Un parapentiste a perdu la vie après un accident survenu dimanche à Vercorin. Ce Suisse de 46 ans aurait perdu le contrôle de sa voile avant de heurter le sol.

Un parapentiste a perdu la vie à Vercorin

Un parapentiste a perdu la vie à Vercorin

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un parapentiste suisse a perdu la vie à Vercorin, indique ce mardi la police cantonale valaisanne. L'homme avait décollé depuis le Crêt du Midi ce dimanche 12 juillet peu avant 16 heures, avant de perdre le contrôle et de heurter le sol.

Alertés par des témoins, les secours sont immédiatement intervenus sur place. Héliporté à l'hôpital de Sion, l'homme de 46 ans n'a malheureusement pas survécu. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de la Confédération pour faire la lumière sur cet incident.