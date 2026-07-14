Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Un parapentiste suisse a perdu la vie à Vercorin, indique ce mardi la police cantonale valaisanne. L'homme avait décollé depuis le Crêt du Midi ce dimanche 12 juillet peu avant 16 heures, avant de perdre le contrôle et de heurter le sol.
Alertés par des témoins, les secours sont immédiatement intervenus sur place. Héliporté à l'hôpital de Sion, l'homme de 46 ans n'a malheureusement pas survécu. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de la Confédération pour faire la lumière sur cet incident.
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