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Une alternative à l'agitation de Zermatt
Un paisible et luxueux chalet est à vendre dans le Chablais… pour 2,6 millions

Une bâtisse en bois de 320 mètres carrés est en vente. Située à Troistorrents, cette demeure historique offre calme et intimité. Si son aspect extérieur est plutôt rustique, l'intérieur réserve quelques touches de luxe. Le tout pour la coquette somme de 2,6 millions.
Publié: il y a 33 minutes
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Ceux qui aiment l'isolement peuvent acheter ce chalet historique.
Photo: Walde Immobilien
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Michael Hotz

A Troistorrents (VS), on vit à l'écart du monde. Cette commune du Chablais est plus étendue que Sion, le chef-lieu cantonal, mais compte sept fois moins d'habitants. Un peu plus de 5000 personnes vivent dans le village, qui a vu naître pas moins de trois sportifs de renom: l'ancien skieur Didier Défago, l’ancien cycliste Steve Morabito et le défenseur central du Servette FC Steve Rouiller.

Tous trois ont sans doute sillonné dans leur enfance la nature pittoresque de leur région natale – et sont ainsi passés devant les nombreux chalets traditionnels en bois de la commune. L’un d’entre eux est désormais proposé sur le marché: un chalet construit en 1896 est actuellement en vente… pour 2,6 millions de francs.

Une alternative à l'agitation de Zermatt

Situé en pleine forêt, ce chalet promet «un mélange parfait de calme et de détente», comme promeut l’agence immobilière de luxe Walde. En d’autres termes: le futur acquéreur devra s’habituer à l’isolement. C’est en quelque sorte l’antithèse des rendez-vous de riches dans la station mondaine de Zermatt.

De l’extérieur, le chalet n’a rien de spectaculaire et est même un peu vieillissant. Son intérieur, d’une superficie de 320 mètres carrés, rappelle par contre davantage les luxueux biens de la station huppée du Haut-Valais. Les trois chambres spacieuses et les deux salles de bains sont aménagées dans un style rustique-moderne, et l’équipement est de dernier cri. Un majestueux poêle à bois sublime le grand espace de vie.

Le logement est bien entendu muni d'une cave à vin et un jardin d'hiver, d'où l'on peut jouir d'une vue imprenable sur les Dents du Midi. De quoi secrètement rêver d'une carrière sportive professionnelle pour ses propres enfants, comme cela a visiblement déjà été le cas pour d'autres familles de la région.

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