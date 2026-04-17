Une bagarre impliquant une dizaine de jeunes a éclaté jeudi soir à la gare de St-Maurice. Un adolescent de 17 ans a été blessé à l’arme blanche.

Rixe à St-Maurice: un ado poignardé à la gare

Rixe à St-Maurice: un ado poignardé à la gare

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une violente altercation a éclaté jeudi soir à la gare de St-Maurice (VS). Peu après 20 heures, une dizaine de jeunes, dont plusieurs mineurs, en sont venus aux mains pour des raisons encore inconnues. Selon les premiers éléments, des coups ont été échangés à l’aide de barres métalliques et de bâtons en bois.

Au cours de la bagarre, un adolescent de 17 ans a été blessé à la cuisse par un coup de couteau. Pris en charge par une ambulance, le jeune homme a été transporté à l’hôpital. Il a pu quitter l’établissement dans la nuit après avoir reçu des soins.

Mineurs interpellés

Plusieurs participants ont été interpellés et identifiés. Les protagonistes sont âgés de 16 à 18 ans. L’un d’eux, un ado de 17 ans, a été placé en détention provisoire à l’issue de son interrogatoire. Tous bénéficient de la présomption d'innocence.

La Police cantonale valaisanne, appuyée par la police municipale de Monthey et une patrouille vaudoise, est intervenue sur place. Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert une instruction pour établir les circonstances exactes des faits.