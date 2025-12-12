Du 6 décembre au 6 janvier, Evolène (VS) se transforme en scène nocturne. Un spectacle son et lumière illumine la rue Centrale et l'église, racontant la légende de la fée d'Evolène.

Evolène s'illumine pour Noël en hommage à une légende suisse

Evolène s'illumine pour Noël en hommage à une légende suisse

ATS Agence télégraphique suisse

C'est une première dans le Val d'Hérens (VS): du 6 décembre au 6 janvier, le village d'Evolène se transforme en scène à ciel ouvert. Un spectacle de sons et de lumières habille les bâtiments de la rue Centrale de 17h00 à 22h00 chaque soir.

Même l'Eglise d'Evolène s'illumine pour l'occasion. Le spectacle de huit minutes projeté sur les différentes façades en continu raconte la légende de la fée d'Evolène. Il est dit qu'autrefois, une fée solitaire et mélancolique vivait dans une grotte située au-dessus du village. Un jour commence son histoire d'amour avec un jeune berger.

Le film projeté lors de cette première édition d'Evolène en lumière conte les dessous de ce récit romantique légendaire. En plus de l'expérience immersive, le public pourra profiter du traditionnel village hivernal d'Evolène qui prendra place du 26 au 30 décembre.