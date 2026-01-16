Une avalanche en Valais, à Chamoson, a tué deux hommes lors d'une randonnée à ski ce 15 janvier. Une autre personne est actuellement hospitalisée.

Deux morts et un blessé dans une avalanche à Chamoson

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Deux personnes sont décédées dans une avalanche survenue le 15 janvier 2026 dans le secteur de la Pointe de Chemo à Chamoson, indique ce vendredi le Ministère public valaisan.

Un groupe de quatre personnes était parti faire une randonnée à ski. Une avalanche s'est déclenchée aux alentours de 12h15 à une altitude d'environ 2500 mètres, et a emporté trois d'entre eux. Le dernier randonneur a pu avertir les secours. Ils sont tous de nationalité suisse.

Situation critique en Valais

L'une des victimes, un homme de 42 ans, est décédé sur place. L'autre victime est un homme âgé de 41 ans: il avait été héliporté avant de succomber à ses blessures ce vendredi 16 janvier de ses blessures. Une femme de 53 ans, blessée, se trouve actuellement à l'hôpital.

Le Ministère public a ouvert une enquête. Les autorités appellent à la prudence et alertent sur le fait que le danger d'avalanche est critique ce week-end en Valais.