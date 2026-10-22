La course pour la succession de Marianne Maret au Conseil des États s'intensifie. La centriste Carole Melly-Basili a officialisé jeudi sa candidature face à Christophe Darbellay.

La centriste valaisanne Carole Melly-Basili vise le Conseil des Etats

La centriste valaisanne Carole Melly-Basili vise le Conseil des Etats

ATS Agence télégraphique suisse

La centriste Carole Melly-Basili a annoncé jeudi soir sa candidature à la succession de Marianne Maret au Conseil des Etats. Elle rejoint donc le conseiller d'Etat Christophe Darbellay dans la course à la Chambre des cantons.

La Sierroise a annoncé sa décision à l'occasion de l'assemblée générale de la section locale du Centre, a notamment indiqué le Nouvelliste. Elle en a profité pour mettre en avant le thème de la sécurité, qu'elle portera lors de sa campagne.

«Je suis convaincue que par le travail, par mon sérieux, par ma formation et par mes années au Parlement, je peux apporter quelque chose», a-t-elle déclaré sur les ondes de Rhône FM. L'avocate-notaire de 38 ans est députée au Grand Conseil valaisan depuis 2021, après avoir exercé comme députée suppléante de 2017 à 2021.

Concurrence à Christophe Darbellay

Avec cette candidature, la centriste rejoint Christophe Darbellay dans la course à la succession de Marianne Maret au Conseil des Etats. Le Centre du Valais romand devra ainsi organiser une primaire pour départager les candidats, qui peuvent encore se déclarer jusqu'au 14 décembre.

Mardi, Marianne Maret - devenue la première femme valaisanne élue à la Chambre haute - avait indiqué qu'elle quittera le Conseil des Etats fin 2027, au terme de la législature actuelle. Christophe Darbellay avait annoncé sa candidature dans la foulée.