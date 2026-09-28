Face à la baisse des ressources disponibles, la commune valaisanne interdit temporairement l’utilisation de son réseau d’irrigation sur tout le territoire communal. L’eau potable n’est pas concernée, tandis que certaines exceptions restent prévues pour l’agriculture et l’abreuvage du bétail.

Dans le Val de Bagnes, on n'a plus le droit d'arroser son jardin

Dans le Val de Bagnes, on n'a plus le droit d'arroser son jardin

ATS Agence télégraphique suisse

En raison de la diminution importante des ressources en eau, la commune de Val de Bagnes (VS) a choisi d’interdire temporairement l’utilisation du réseau d’irrigation sur l’ensemble du territoire communal. Cette mesure est entrée en vigueur lundi matin. Le réseau d’eau potable n’est pas concerné par cette décision.

«Les ressources en eau poursuivent leur diminution sur l’ensemble du territoire communal», constatent, dans un communiqué diffusé lundi, les autorités bagnardes. «Dans plusieurs secteurs, les débits disponibles ne permettent plus de garantir simultanément l’irrigation et l’approvisionnement en eau destiné à l’abreuvage du bétail. De plus, les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir de précipitations significatives à court terme.»

Dans ce contexte, l’utilisation du réseau d’irrigation est temporairement interdite à Val de Bagnes. Cette mesure s’applique à toute personne ou entité utilisant le réseau d’irrigation communal, qu’il s’agisse d’exploitations agricoles, de particuliers ou d’autres utilisateurs.

Quelques exceptions

«Il est notamment interdit d’utiliser l’eau du réseau d’irrigation pour arroser les pelouses et les jardins, laver les véhicules ou pour tout autre usage non autorisé», précise le communiqué.

Des exceptions à la mesure prise existent toutefois. L’utilisation du réseau d’irrigation reste autorisée pour l’abreuvage du bétail, en utilisant des flotteurs partout où c’est possible afin d’éviter que l’eau ne coule en continu. L’arrosage des semis, notamment des prairies nouvellement semées et des cultures dérobées – plantes cultivées entre deux cultures principales – reste possible. Idem pour l’arrosage des cultures maraîchères et des plantes aromatiques de producteurs professionnels.

Attente d’une amélioration significative

«Ces usages sont considérés comme prioritaires en période de pénurie et des contrôles seront effectués par la police municipale afin de veiller au respect de l’interdiction», conclut la commune de Val de Bagnes.

Cette disposition restera en vigueur jusqu’à une amélioration significative de la situation hydrologique et météorologique. Son adaptation ou sa levée sera communiquée en fonction de l’évolution de la situation.