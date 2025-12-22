Une Valaisanne retrouve son père biologique grâce à un test ADN. Après des années de recherche, Valérie rencontre son géniteur à Paris en 2020, peu avant son décès.

Après des années de recherche, une Valaisanne retrouve son père biologique

Janine Enderli

Valérie ne s’est jamais sentie entière. Toute sa vie, cette Valaisanne a eu l’impression qu’une part d’elle-même lui échappait – jusqu’au jour où, à l’adolescence, la vérité a éclaté.

Valérie a découvert que l’homme qu’elle croyait être son père depuis toujours n’était en réalité pas son père biologique. Une révélation qui a marqué le début d’une longue quête d’identité et de racines. La nouvelle avait été un choc, raconte-t-elle aujourd’hui dans un entretien avec Blick.

Un tabou dans la famille

A plusieurs reprises, l’ancienne danseuse de ballet a demandé à sa mère de lui parler de son père biologique. «Mais elle n’a jamais voulu. On n’en discutait pas dans la famille. Je m’imaginais les pires scénarios.»

Elle a donc entrepris, seule, de retrouver son géniteur. «J’avais réussi à établir plusieurs pistes. J’ai fait des choses complètement folles. J’ai appelé toutes les personnes en France qui portaient ce nom.» En vain.

Un test ADN, puis le miracle

En novembre 2019, un tournant survient. Valérie reçoit en cadeau un test ADN de la part de son mari. «J’avais entendu parler de MyHeritage et je me suis lancée.» L’entreprise, spécialisée dans la généalogie, analyse les échantillons et permet de créer des arbres généalogiques ou de consulter des archives.

Valérie envoie son test salivaire et une correspondance apparaît. «On a retrouvé une cousine à moi au Canada», explique-t-elle. La cousine a alors interrogé son oncle, le père de Valérie. Peu à peu, l’épouse et la fille de ce dernier ont appris son existence.

«Ils l’ont poussé à m’appeler», confie Valérie. Puis vient un appel qui bouleverse tout. «C’était mon père au téléphone.»

Les parents avaient une liaison

L’homme de 83 ans lui raconte ce qui s’est passé. «La dernière fois qu’il m’avait vue, j’avais un an.» Les parents de Valérie ont en réalité eu une liaison extra-conjugale. «Ils s’aimaient beaucoup, mais ils ne pouvaient pas être ensemble, tous deux mariés et déjà parents.» Savoir enfin la vérité a apaisé Valérie. «Cela m’a apporté une forme de paix de comprendre que je suis née de l’amour.»

En 2020, ils se sont rencontrés à Paris. «Il était à l’hôpital. Je suis allée le voir là-bas et j’étais très émue.» Une vidéo de ce jour de janvier montre leur première étreinte. «C’était magnifique. Je me suis sentie complète pour la première fois de ma vie.» Ce sera leur unique rencontre.

Quelques mois plus tard, son père biologique décède du Covid-19. «J’ai eu la chance de le voir une dernière fois. Et j’ai reçu une deuxième famille en retour.» Avec sa demi-sœur, le lien a été immédiat. «Nous nous ressemblons tellement, c’est fou. On se découvre encore des similitudes», raconte la Suissesse.