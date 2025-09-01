DE
Un vrai sac de nœuds
A Charmey, un apprenti parapentiste percute un câble et se blesse

Un élève parapentiste de 59 ans s'est blessé dimanche en percutant un câble des remontées mécaniques à Charmey (FR). Le quinquagénaire, dont la voile s'est emmêlée, a été secouru par hélicoptère. Une enquête est en cours.
Publié: 11:17 heures
Un élève parapentiste s'est emmêlé les pinceaux à Charmey ce dimanche. Blessé, il a été héliporté à l'hôpital.
Photo: Kantonspolizei Freiburg
Léo MichoudJournaliste Blick

Il n'a pas pété un câble, mais il l'a percuté. Ce dimanche matin du 31 août, un élève parapentiste de 59 ans s'est blessé en touchant une structure des remontées mécaniques de Charmey (FR).

Il a décollé vers 10h15 de l'aire de départ de Vounetz, précise un communiqué de la police cantonale fribourgeoise. «Pour des raisons qui n'ont pas encore été définitivement établies, il a dévié de son itinéraire et est entré en collision avec un câble des remontées mécaniques de Charmey, où il est resté accroché», indiquent les forces de l'ordre.

Sauvetage en hélico

En effet, la photo partagée par les autorités montre la voile emmêlée dans le câble de télésiège. Le quinquagénaire a «dû être secouru par la colonne de secours de Jaun et les spécialistes techniques Hélicoptères (SSH) avant d’être héliporté vers un hôpital», précise la police. Pour permettre son sauvetage, «l'installation concernée a été mise hors service pendant environ une heure.»

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. C'est le Ministère public de la Confédération qui a été informé de l'accident.

