DE
FR

Le boss de la fédération suisse de vol libre s'émeut
«Trois accidents mortels de parapente en deux jours, c’est invraisemblable»

Dans les Alpes suisses, trois parapentistes viennent de trouver la mort en un seul week-end. Ces drames soulèvent des questions sur la sécurité de ce sport. Christian Boppart, directeur de la Fédération Suisse de Vol Libre, apporte son éclairage sur cette série noire.
Publié: 12:05 heures
Partager
Écouter
1/4
A l'interview, Christian Boppart considère que le sport dont il dirige la fédération n'est pas extrême, même s'il y a des risques.
Photo: Keystone - ATS
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

La montagne a fait beaucoup de victimes ces derniers jours. Un sport en particulier s'est avéré mortel dans les Alpes suisses: le parapente. Sur le seul week-end du 9 et 10 août, trois décès de parapentistes sont à déplorer.

A lire aussi
Un parapentiste fait une chute mortelle dans les Grisons
Accident au Weisshorn
Un parapentiste fait une chute mortelle dans les Grisons
Deux parapentistes se sont tués dans les Alpes samedi
En Valais et dans le Simmental
Deux parapentistes se sont tués dans les Alpes samedi
Une trentenaire fait une chute mortelle dans les Alpes
Un accident de vol
Une trentenaire fait une chute mortelle dans les Alpes
Les nouvelles révélations sur la mort de Felix Baumgartner
«Fracture de la colonne»
Le sportif de l'extrême Felix Baumgartner serait mort «après l'impact»

Samedi, un pilote de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS). Il participait au Fly Challenge Swiss Alps 2025, une compétition qui mêle randonnée et vol. Le même jour, un autre adepte de 55 ans a mortellement chuté dans le Simmental bernois. Enfin, dimanche vers midi, un sexagénaire a fait une chute mortelle de 60 mètres, près du Weisshorn à Arosa, dans les Grisons. Une véritable hécatombe qui doit alerter sur les risques liés à ce sport, et plus généralement à la montagne. 

Pour faire le point et obtenir des pistes d'explication, Blick a interviewé Christian Boppart, directeur de la fédération suisse de vol libre (SHV/FSVL).

Christian Boppart, trois parapentistes sont morts en un week-end. Que s'est-il passé?
Trois accidents mortels en trois jours, c’est invraisemblable. C’est évidemment une coïncidence très triste. Sur les cas précis, on ne peut rien dire. On ne sait pas ce qu'il s’est passé. Nous n'avons pas d'informations sur les enquêtes que mène actuellement la police. Mais quand on regarde les causes des précédents accidents mortels, on voit que chaque cas est différent. Il n'y a pas de raison qui se répète régulièrement.

«
Le risque fait partie de la réalité de ce sport, qui n'est pas particulièrement extrême
»

On peut y voir une tendance à la hausse des accidents?
Ce n'est pas notre rôle de faire des statistiques, mais nous tenons un décompte des accidents. Et lorsqu'ils sont mortels, nous le voyons dans la presse. Il y a beaucoup de variation entre les années. Ça change très vite, pour des raisons que l’on ne comprend pas. C'est très volatile. Cette année, depuis janvier, il y a eu plus de dix accidents mortels en Suisse. Cela fait vraiment beaucoup…

Alors, comment expliquer cette recrudescence des accidents mortels?
Durant la saison d'été, il y a beaucoup plus de vols qu'en hiver. Même si on sait très bien qu'il y a des accidents, le parapente n'est pas considéré comme un sport à risque par les assurances. Mais il y a différentes façons de le pratiquer. C'est un peu comme faire de la moto: on peut rouler tranquillement et respecter toutes les limitations de vitesse, ou alors on peut choisir d'accélérer.

C'est donc que les parapentistes prennent de plus en plus de risques?
Non, on ne peut pas dire ça. La formation est de plus en plus stricte sur la sécurité. Le niveau requis aux examens pratiques augmente. Il est de plus en plus difficile d'obtenir sa licence, car nous sommes toujours plus exigeants envers les adeptes du vol libre. Le risque fait partie de la réalité de ce sport, qui n'est pas particulièrement extrême.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus