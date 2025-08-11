DE
Accident au sommet du Weisshorn
Un parapentiste fait une chute mortelle dans les Grisons

Un tragique accident de parapente s'est produit dimanche vers midi au sommet du Weisshorn à Arosa. Un sexagénaire a fait une chute mortelle de 60 mètres.
Publié: il y a 59 minutes
L'accident fait l'objet d'une enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération.
Photo: Kapo GR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste de 60 ans a perdu la vie dans un accident dimanche au Weisshorn à Arosa (GR). L'homme a chuté d'une hauteur d'environ 60 mètres et s'est écrasé contre le sommet.

Le parapentiste tournait peu après 12h30 au-dessus de la station supérieure du Weisshorn lorsqu'une partie du planeur s’est repliée, indique lundi la police cantonale des Grisons. Le pilote a chuté en vrille et mortellement heurté dans son dos le sommet du Weisshorn.

Deux autres accidents mortels ce week-end

Les efforts de réanimation sur place sont restés vains. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de l'accident.

Ce dernier porte à trois le nombre d'accidents mortels de parapente survenus durant le week-end dans les Alpes suisses. Samedi, un pilote de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS). Un autre de 55 ans mortellement chuté dans le Simmental bernois.

