Publié: il y a 59 minutes

Un tragique accident de parapente s'est produit dimanche vers midi au sommet du Weisshorn à Arosa. Un sexagénaire a fait une chute mortelle de 60 mètres.

Un parapentiste fait une chute mortelle dans les Grisons

Un parapentiste fait une chute mortelle dans les Grisons

L'accident fait l'objet d'une enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération. Photo: Kapo GR

ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste de 60 ans a perdu la vie dans un accident dimanche au Weisshorn à Arosa (GR). L'homme a chuté d'une hauteur d'environ 60 mètres et s'est écrasé contre le sommet.

Le parapentiste tournait peu après 12h30 au-dessus de la station supérieure du Weisshorn lorsqu'une partie du planeur s’est repliée, indique lundi la police cantonale des Grisons. Le pilote a chuté en vrille et mortellement heurté dans son dos le sommet du Weisshorn.

Deux autres accidents mortels ce week-end

Les efforts de réanimation sur place sont restés vains. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de l'accident.

Ce dernier porte à trois le nombre d'accidents mortels de parapente survenus durant le week-end dans les Alpes suisses. Samedi, un pilote de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS). Un autre de 55 ans mortellement chuté dans le Simmental bernois.