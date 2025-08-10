DE
Accident de parapente
Un Suisse meurt au Fly Challenge Swiss Alps

Tragédie lors d'une compétition de parapente dans les Alpes valaisannes. Un homme de 57 ans a chuté mortellement près du Breithorn samedi. Une enquête a été ouverte
L'accident est survenu près du sommet du Breithorn.
Photo: Police cantonale valaisanne
Un parapentiste de 57 ans qui participait au Fly Challenge Swiss Alps 2025 a chuté samedi à la mi-journée près du sommet du Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS). 

Les sauveteurs rapidement dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès du Suisse, indique dimanche la police cantonale valaisanne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

