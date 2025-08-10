Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Publié: il y a 44 minutes

Tragédie lors d'une compétition de parapente dans les Alpes valaisannes. Un homme de 57 ans a chuté mortellement près du Breithorn samedi. Une enquête a été ouverte

Un Suisse meurt au Fly Challenge Swiss Alps

L'accident est survenu près du sommet du Breithorn. Photo: Police cantonale valaisanne

ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste de 57 ans qui participait au Fly Challenge Swiss Alps 2025 a chuté samedi à la mi-journée près du sommet du Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS).

Les sauveteurs rapidement dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès du Suisse, indique dimanche la police cantonale valaisanne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.