Drame en Valais
Un Suisse de 74 ans perd la vie dans un accident de parapente

Un Suisse de 74 ans a perdu la vie dans un accident de parapente ce mardi 12 août à Fiesch (VS), fait savoir la police cantonale. Le parapentiste aurait perdu le contrôle de son engin et chuté dans la rivière Weisswasserbach.
Publié: 17:02 heures
Luisa GambaroJournaliste

Une personne a perdu la vie dans un accident de parapente à Fiesch (VS) ce mardi 12 août, alerte la police cantonale. Le parapentiste effectuait un vol aux alentours de 16h45 et a perdu le contrôle de son engin, pour des raisons encore inconnues. L'homme, un Suisse âgé de 74 ans, est tombé dans la rivière Weisswasserbach, à hauteur d'un pont dans le centre du village et des passants ont tout de suite appelé les secours.

L'Organisation cantonale valaisanne a rapidement envoyé un hélicoptère, une ambulance, des spécialistes du sauvetage, des sauveteurs en montagne et en milieu aquatique. Mais une fois arrivé sur les lieux, la victime était déjà décédée. Dans sa chute, le parapentiste a blessé légèrement une personne, qui a été transportée à l'hôpital de Viège. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête avec la Police cantonale valaisanne.

