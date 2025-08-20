Nouvelle victime en montagne. La police cantonale valaisanne indique qu'une parapentiste est décédée ce 19 août dans un accident dans la région du Fiescheralp (VS). La victime est une Allemande de 64 ans.

Une femme est décédée dans un accident de parapente dans la région du Fiescheralp (VS)

La victime aurait perdu le contrôle du parapente. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Une Allemande de 64 ans est décédée dans un accident de parapente survenu dans la région du Fiescheralp (VS) ce 19 août, indique ce mercredi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. L'accident est arrivé peu après son envol: il semblerait que la victime a perdu le contrôle du parapente et a chuté au sol.

La femme a succombé à ses blessures à l'hôpital de Sion. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès.