La victime aurait perdu le contrôle du parapente. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Une Allemande de 64 ans est décédée dans un accident de parapente survenu dans la région du Fiescheralp (VS) ce 19 août, indique ce mercredi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. L'accident est arrivé peu après son envol: il semblerait que la victime a perdu le contrôle du parapente et a chuté au sol.
A lire aussi
La femme a succombé à ses blessures à l'hôpital de Sion. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole