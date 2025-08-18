DE
Dans les Alpes valaisannes
Accident mortel de parapente au-dessus de Saas Fee

Un parapentiste a trouvé la mort dimanche près de Saas Fee. Son corps a été découvert lundi matin à 4300 mètres d'altitude après d'intenses recherches.
Publié: 18:35 heures
ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste a perdu la vie dimanche dans le secteur du Domjoch, sur la commune de Saas Fee (VS). Son co-équipier, n'ayant plus de nouvelle de lui, a alerté les secours. Après d'intenses recherches, le corps sans vie a été retrouvé lundi vers 08h30 à une altitude d'environ 4300 mètres.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, a indiqué la police valaisanne. L'identification formelle de la victime est en cours.

