Le Canton de Vaud veut renforcer la protection des narcisses

Dans son postulat voté en plénum en janvier 2022, le Vert Léonard Studer soulignait que les «prairies à narcisses sont un trésor de notre canton». Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le Canton de Vaud va renforcer la protection des narcisses, fleur emblématique de la Riviera. En réponse à un postulat d'un député écologiste, le Conseil d'Etat propose notamment de conduire un inventaire des prairies à narcisses, essentiellement dans la région des Pléiades et sur les hauts de Montreux.

«L'effort devra cependant être proportionné et s'appuyer sur les données déjà disponibles, obtenues dans le cadre de l'Atlas de la flore et des suivis conduits par le Parc Gruyère Pays-d'Enhaut», indique jeudi le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires. «Sur cette base, certaines surfaces pourront être inscrites à l'inventaire cantonal des paysages remarquables et, en cas de besoin, classées au titre de surface protégée», explique-t-il. «Le soutien aux exploitants qui prennent des mesures en faveur de la conservation de cette espèce sera par ailleurs poursuivi», souligne le Conseil d'Etat.

Dans son postulat voté en plénum en janvier 2022, le Vert Léonard Studer soulignait que les «prairies à narcisses sont un trésor de notre canton», mais qu'elles font face à diverses menaces, entre fauche, pâturage en période de floraison, promeneurs peu respectueux ou encore changement climatique. Il évoquait un réel problème de biodiversité et l'urgence d'agir.