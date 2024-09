Robert Knobel élève 150 colonies d’abeilles pour produire un miel de fleurs suisses. En plus d’apporter un peu de douceur aux clientes et aux clients de Coop, il veille à la protection des abeilles noires, une espèce en danger.

Robert Knobel et l'aventure du miel

Photo: Fabienne Bühler

Robert Knobel ouvre délicatement la ruche pour en extraire un rayon, jetant un oeil attentif à ses reines. Apiculteur depuis plus de 30 ans, ce passionné de 55 ans produit un miel d’abeille glaronnais, aussi bien pour les clientes et clients de la région que pour Coop. Son miel, certifié par le label Slow Food Presidio, est exclusivement élaboré par les abeilles noires, une espèce mellifère protégée dans le canton.

Mais avant que cet or liquide ne soit enfermé dans des pots, un travail minutieux et un savoir-faire ancestral sont requis. Robert Knobel ne se contente pas de récolter le miel, il se consacre également à l’élevage des abeilles noires. Dans la vallée de la Sernf, au-dessus d’Elm, il a aménagé ses boîtes de fécondation, de véritables miniruches où vivent une reine et son essaim. Les faux-bourdons, ces abeilles mâles, sont inexistants ici.

«Nous cherchons à préserver la diversité génétique de l’abeille noire», explique Robert Knobel. Les potentiels partenaires de fécondation se trouvent à environ deux kilomètres, mais les reines, lors de leur vol nuptial, peuvent parcourir jusqu’à 15 kilomètres. Toutefois, elles évitent généralement les montagnes trop élevées des Grisons voisins, «ce qui limite la présence d’abeilles hybrides dans la vallée de la Sernf, c’est-à-dire un mélange entre l’abeille noire et d’autres espèces», ajoute Robert Knobel.

Röbi, comme on le surnomme, effectue une inspection rapide. À l’aide d’un fumoir, il diffuse un peu de fumée dans les boîtes de fécondation, calmant ainsi les abeilles pour faciliter son travail.

«J’ai déjà essayé de fumer un Krumme une fois, mais comme je ne suis pas fumeur, j’ai fini par me sentir vraiment mal», dit-il en riant de bon coeur. Apiculteur chevronné, Robert Knobel repère immédiatement la reine. Si tout est en ordre, il referme délicatement la ruche. «Il est essentiel de ne pas ouvrir les ruches trop souvent pour éviter d’écraser inutilement des abeilles.» Les ruches de fécondation restent en montagne environ trois semaines. Une fois les spermathèques des reines remplies, elles peuvent faire naître des abeilles pendant quatre ans.





Trois à quatre millions d'abeilles sous sa garde

Robert Knobel gère environ 150 colonies d’abeilles réparties à travers tout le canton de Glaris, soit un total de trois à quatre millions d’abeilles. Chaque année, à partir de la mi-juillet, il commence la récolte des rayons gorgés de miel.

Cinq questions à Jürg Senn Qu’est-ce que le Slow Food Presidio de l’abeille noire?

Jürg Senn (Coordinateur du Presidio de l’abeille noire): Le Presidio, dans le cadre de Slow Food, représente une initiative de protection. Créé en collaboration avec ProSpecie-Rara, le Presidio de l’abeille noire vise à sauvegarder cette race indigène menacée. Pourquoi l’abeille noire a-t-elle besoin de protection?

Au cours des 150 dernières années, l’abeille noire suisse a été largement supplantée par l’introduction de nouvelles races et par des croisements incontrôlés, réduisant considérablement son habitat. Elle est désormais classée comme espèce menacée. Pour préserver cette race unique et sa génétique spécifique, des programmes d’élevage modernes et des zones protégées sont essentiels. Pourquoi ces mesures de protection ne concernent-elles que les cantons de Glaris et d’Obwald?

Étendre la protection à d’autres régions nécessite une volonté politique forte et le soutien des apicultrices et apiculteurs locaux, ce qui n’est pas sans difficultés. L’abeille noire mérite-t-elle d’être protégée, même en dehors de sa région d’origine?

Absolument. Sa génétique unique lui confère une résistance au froid et une gestion efficace de ses réserves alimentaires. Qu’est-ce qui distingue le miel des abeilles noires?

Le goût et la texture du miel dépendent des plantes sur lesquelles les abeilles se nourrissent. En choisissant ce miel, vous soutenez non seulement la survie de l’abeille noire, une espèce menacée, mais aussi la biodiversité en Suisse. Qu’est-ce que le Slow Food Presidio de l’abeille noire?

Pour en extraire le précieux nectar, il doit d’abord désoperculer les rayons, puis les placer dans une centrifugeuse qui propulse le miel vers l’extérieur. Bien que le miel soit filtré, le pollen reste présent. «Comme une empreinte digitale, on peut ainsi déterminer très précisément d’où vient le miel», précise Robert Knobel. Il maîtrise chaque étape de la production: de la récolte à la mise en pot et l’étiquetage, tout est fait à Mitlödi, car son miel authentique n’est pas mélangé avec celui d’autres producteurs. Près de 2000 pots sont réservés à Coop, chacun arborant l’étiquette Slow Food Presidio. «Cela représente environ un tiers de ma production, un produit rare et unique, loin des produits de masse», souligne-t-il.

Slow food Le mouvement Slow Food (dans 160 pays) est organisé en association. Coop collabore avec Slow Food Suisse depuis 2007, soutenant ainsi plus de 20 projets Presidi. Ces initiatives réunissent des productrices et des producteurs pour préserver les méthodes artisanales et promouvoir des produits régionaux et traditionnels.