«Un petit côté salé»
Le vieux gruyère de ce Neuchâtelois est le «meilleur fromage du monde»

Un fromager neuchâtelois triomphe au Mondial du fromage de Tours. Simon Miguet, de La Côte-aux-Fées, remporte le titre de «meilleur fromage au monde» avec son Gruyère AOP Vieux. Son secret? Un suivi méticuleux à chaque étape de fabrication.
Publié: 10:56 heures
Le gruyère de Simon Miguet, fromager neuchâtelois de La Côte-aux-Fées, a remporté le titre de meilleur fromage du monde.
Photo: Fromagerie La Côte aux Fées
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Ce fromager a des doigts de fées. Normal, il vient du village de La Cote-aux-Fées (NE), dans les Montagnes neuchâteloises, et son gruyère a tout juste remporté le titre de «meilleur fromage au monde». Rien que ça.

Ce mercredi 17 septembre, «Arcinfo» rapporte que le Mondial du fromage et des produits laitiers de Tours, en France, a sacré le Gruyère AOP Vieux – affiné 12 mois durant – du neuchâtelois Simon Miguet. Il a même décroché trois médailles, dont une d'or, lui qui a repris il y a deux ans la Fromagerie La Côte-aux-Fées.

Le concours, qui s'est déroulé du 14 au 16 septembre, a vu 1900 fromages être passés au crible par des centaines de professionnels de divers pays. Ce sont douze «juges suprêmes» qui ont décerné le titre ultime à l'entreprise neuchâteloise.

Fier, mais les pieds sur terre

Le fromager de 34 ans explique au «19h30» de la RTS avoir reçu la nouvelle par message, alors qu'il venait de fabriquer un nouveau produit laitier et de l'empressurer. De la «fierté», il en a. Mais le Neuchâtelois garde les pieds sur terre: «Il n'y a pas de superpouvoirs, surtout dans le travail du lait cru.»

Pour lui, sa réussite vient surtout d'un suivi méticuleux et quotidien à chaque étape de fabrication – frottage, soins, déplacements. De quoi lui permettre d'obtenir «des cristaux qui commencent à se former dans le fromage, un petit côté salé et puis, bien sûr, une palette aromatique assez intense et riche», explique-t-il dans «Forum». 

