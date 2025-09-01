Face aux barrières douanières américaines, l'industrie laitière suisse se tourne vers le Moyen-Orient pour exporter ses excédents. L'IP Lait prévoit d'exporter 2000 tonnes de beurre et de crème, et de promouvoir les exportations de chocolat et autres produits laitiers.

L'industrie laitière est l'un des secteurs qui souffrent le plus des droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les exportations suisses. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'Interprofession du lait (IP Lait) a décidé de prendre des mesures pour stabiliser le marché laitier suisse, mis à mal par les droits de douane élevés imposés par les Etats-Unis. Elle a alloué 16 millions de francs pour soutenir les exportations vers des marchés de substitution jusqu'en juin 2026.

Ces fonds doivent permettre d'exporter 2000 tonnes de beurre et de crème, a annoncé lundi l’interprofession dans un communiqué. A cela s'ajoute la promotion des exportations de chocolat et d'autres produits alimentaires contenant du lait.

Les aides financières sont principalement destinées aux agriculteurs qui sont prêts à commercialiser l'excédent sous forme de lait C à bas prix, a déclaré Stefan Kohler, directeur d'IP Lait à l'agence de presse Keystone-ATS. Cela marquera le retour du commerce du lait C pour la première fois depuis 2018. Ce segment de l'industrie laitière correspond aux produits destinés à la régulation ou au désengorgement du marché.

Les marchés d'exportation visés sont principalement les pays du Moyen-Orient. «Les pays de l'UE n'entrent guère en ligne de compte, car ils imposent des droits de douane élevés sur les exportations de lait en provenance de Suisse», a expliqué Stefan Kohler.

Fromages touchés

L'industrie laitière est l'un des secteurs qui souffrent le plus des droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les exportations suisses. Les produits fromagers, notamment le gruyère ou encore le chocolat sont parmi les plus touchés. Une grande partie des quelque 100 millions de kilogrammes de lait qui étaient jusqu'à présent transformés et exportés vers les Etats-Unis est menacée.

Les mesures de soutien visant à stabiliser le marché sont limitées à la période allant d'octobre 2025 à juin 2026. Les interventions des Etats-Unis sur le marché laisseront des traces à moyen et long terme dans la production laitière, selon Stefan Kohler. Même si les Etats-Unis venaient à réduire à nouveau leurs droits de douane, il ne serait pas facile de regagner les parts de marché perdues.