Un doctorat honorifique pour Alain Berset à Fribourg

L'ancien conseiller fédéral Alain Berset, ici il y a quelques jours au Portugal, est désormais secrétaire général du Conseil de l'Europe. Photo: ANTONIO PEDRO SANTOS

ATS Agence télégraphique suisse

L’Université de Fribourg distinguera Alain Berset d’un doctorat honoris causa. L’ancien président de la Confédération fait partie des personnalités honorées cette année. La cérémonie aura lieu le 15 novembre, en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.

Alain Berset recevra le titre de docteur honoris causa de la Faculté des sciences et de médecine, a indiqué mercredi l'Unifr. Le désormais secrétaire général du Conseil de l'Europe est récompensé pour les liens étroits qu’il a tissés avec les sciences naturelles et la médecine pendant la pandémie de Covid-19.

Médiation, dialogue et collaboration

Le Fribourgeois a prôné une «collaboration solide et constructive entre la politique et la recherche, ce que la faculté salue». Celle-ci souligne aussi son rôle de médiateur entre la science, la politique et la société, grâce auquel «il a renforcé le dialogue et favorisé la prise de décision fondée sur des données probantes».

L'importance du citoyen de Belfaux (FR), 53 ans, en tant que personnalité politique de premier plan incarne «de manière particulièrement remarquable l'orientation européenne et internationale de l'Unifr». Comme annoncé en mai, la cérémonie honorera encore le Cardinal Pierbattista Pizzaballa.

Ce dernier est l'archevêque de Jérusalem, bien connu pour son engagement au Proche-Orient. La Faculté de théologie souhaite ainsi rendre hommage à un franciscain qui, depuis plus de 20 ans, est «l'un des visages les plus marquants de la présence chrétienne en Terre Sainte aux yeux du monde entier».

D'autres titres décernés

Au total, cette année, ce ne sont pas cinq, mais six doctorats honoris causa qui seront décernés. La nouvelle Faculté des sciences de l'éducation et de la formation, issue de la Haute Ecole pédagogique Fribourg et d'une partie de la Faculté des lettres et des sciences humaines, a en effet été inaugurée le 1er août.

A noter encore que le titre de docteur honoris causa de cette dernière sera décerné à l'ambassadeur Jacques Pitteloud. Le Valaisan de 62 ans, ancien chef du Service de renseignement de la Confédération, est actuellement ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la mission suisse auprès de l'OTAN.

La rectrice Katharina Fromm animera la manifestation prévue à Forum Fribourg, à Granges-Paccot, l'aula magna du bâtiment de Miséricorde, datant en 1941, étant en rénovation suite à des infiltrations d'eau. Elle se tiendra en présence du président d'honneur Guy Parmelin et du préfet de la Veveyse François Genoud, comme invité d'honneur.