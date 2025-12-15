Les données 2025 d'Uber rendent compte des disparités régionales en matière de transports en Suisse. Les cantons alémaniques sont dans l'ensemble plus généreux en pourboires, mais c'est Genève qui détient la palme.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les statistiques 2025 d'Uber, que le site Watson a consultées et analysées, révèlent plusieurs données intéressantes sur les habitudes des usagers suisses – notamment romands.

La première traite d'un des sujets les plus tabous en Suisse: les pourboires. On y apprend que la clientèle de Berne, Lucerne et le Valais se classe parmi la plus généreuse de Suisse. En bas du peloton, Fribourg, Vaud et le Tessin. Mais les Genevois redorent un peu le blason des cantons latins: le plus gros pourboire a été laissé par un client du bout du lac Léman... à hauteur de 151 francs!

De la patience et de la fête

La clientèle genevoise est aussi celle qui doit s'armer de la plus grande patience, avec en moyenne plus de 6 minutes d'attente contre 3,5 minutes à Lucerne et Saint-Gall. Même les passagers de Zurich n'attendent pas autant, avec un peu plus de 5 minutes en moyenne.

Parmi les destinations les plus populaires sur Uber, on retrouve sans trop de surprises les différents aéroports et gares du pays. Côté Suisse romande, on retrouve aussi le MAD ou la prestigieuse Ecole Hôtelière pour Lausanne, et le Heat Club et l'ambassade de Sion pour le Valais. A Genève, la salle Palexpo est prisée.