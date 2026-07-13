Une avarie à la ligne de contact entre les gares de Bevaix et de Boudry provoque une interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Neuchâtel - Yverdon-les-Bains ce lundi soir.

Les trains sont à l'arrêt entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains

Les trains sont à l'arrêt entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains

Etienne Daman

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Neuchâtel - Yverdon-les-Bains ce lundi soir. Sur leur site, les CFF évoquent une avarie à la ligne de contact entre les gares de Bevaix et de Boudry signalée par un conducteur. Les lignes IC5, IC51 et R13 sont concernées. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

Les perturbations dureront jusqu'à 21h au moins. Les CFF précisent: «Pour des raisons de sécurité et jusqu'à la vérification de la ligne de contact par nos équipes compétentes, le trafic reste interrompu.» Des bus de remplacement vont également être mis en service.

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