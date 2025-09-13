Gabriela, gymnasienne de 15 ans, était arrivée en demi-finale de The Suisse Voice Kids. Surdouée dès l'enfance, elle a appris seule le piano et la guitare et compose des chansons. Le rêve devient moins irréel et elle espère maintenant arriver en finale.

1/2 La gymnasienne lausannoise ose un peu plus croire en son rêve de devenir chanteuse. Photo: DR

Myret Zaki Journaliste Blick

Gabriela, jeune Lausannoise de 15 ans, a été révélée sur TF1 le 6 septembre dernier, lors de l'émission The Voice Kids France, et le public va la revoir lors des performances de groupes. La Suissesse a passé l'épreuve des auditions à l’aveugle la semaine dernière, face au jury composé de Matt Pokora, Soprano, Patrick Fiori et Santa, en interprétant «Hope there’s someone», d’Antony & The Johnsons. Aux premières notes, M Pokora a retourné son fauteuil, ébloui. A l’aise dans les notes aiguës comme dans les graves, sa voix chuchotée a rappelé au chanteur français la voix d’une de ses chanteuses préférées, Birdy. Les autres coachs partageaient son avis.

Gabriela est désormais dans l’aventure The Voice, et espère arriver en finale. «J’ai toujours pensé que vivre de la chanson était irréel et que cela resterait un rêve, dit-elle à Blick. Mais petit à petit, quand je vois que je touche les gens, je me dis que ce sera peut-être possible.»

La jeune artiste, qui fait des études de philosophie-psychologie au gymnase, avait été repérée en mars 2024 lors d’une MasterClass de musique à Montreux. The Voice France l'avait invitée à participer à la saison 2024, qui a été finalement annulée. Puis l'émission l'a recontactée début 2025 pour les sélections de cette année.

Un talent inné et hérité

Tout a commencé dans le bus à Lausanne, raconte son père, Rohan. «Gabriela chantait souvent quand elle rentrait de l'école avec sa grand-mère. Et les gens dans les transports lausannois leur disaient qu’elle chantait vraiment bien et qu’il fallait faire quelque chose avec ça.»

Sa grand-mère l'a donc inscrite aux petits chanteurs de Lausanne. «On a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose, poursuit Rohan. Elle a toujours chanté juste, et appris des chansons par cœur du premier coup.» Il dit avoir été surpris une première fois, quand sa fille a appris le piano seule à 12-13 ans.

Quand elle quitte les petits chanteurs, elle prend des cours piano-voix à l’école Voxalya à Lausanne, ce qui lui permet de développer une personnalité musicale propre. Elle se fait ensuite remarquer en arrivant en demi-finale de Swiss Voice Kids, et lors de sa victoire au Tremplin suisse kids à 13 ans, concours qu’elle gagne avec une chanson qu’elle a composée. «Quand ensuite elle a appris la guitare seule à 14 ans, là aussi c'était un choc», raconte Rohan.

Le talent de Gabriela ne vient pas de nulle part: la musique était omniprésente durant sa jeunesse. Son père, suisse et trinidadien d’origine, chante et joue de la guitare blues, folk et country, presque tous les jours. Sa mère, Marusca, a été chanteuse au Brésil, son pays natal, se spécialisant dans les musiques de Bahia. «Ma fille, elle, chante des airs profonds et joue plusieurs instruments», souligne-t-elle fièrement.

Des équipes «bienveillantes»

Malgré l’intensité du monde du showbiz, Gabriela a trouvé les équipes de The Voice France très bienveillantes lors du tournage. «Les coachs étaient irréprochables, amicaux, et M.Pokora prend à cœur son rôle de coach, a toujours le sourire, et cela a beaucoup contribué à une bonne ambiance de groupe», raconte la candidate.

Les auditions à l’aveugle et l’étape des groupes sont déjà enregistrés. Désormais, seule la finale sera tournée en direct. «Si on est sélectionnés à la fin de l’étape des groupes, on retourne à Paris», dit Gabriela. Tous les espoirs sont permis.