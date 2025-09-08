DE
FR

Lady Gaga également sacrée
Ariana Grande rafle la mise aux MTV Video Music Awards

Ariana Grande a triomphé dimanche aux MTV Video Music Awards, remportant le prix de la vidéo de l'année pour «Brighter Days Ahead». Lady Gaga a pour sa part été sacrée artiste de l'année, interrompant sa tournée pour recevoir son prix à Elmont, New York.
Publié: il y a 57 minutes
Partager
Écouter
Ariana Grande a remercié ses fans, "si férocement aimants et solidaires".
Photo: Evan Agostini
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La chanteuse américaine Ariana Grande a remporté dimanche le prix la vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards avec son titre «Brighter Days Ahead». Elle a également gagné le prix de la meilleure chanson pop. Visiblement émue au moment de recevoir sa récompense, la plus prestigieuse de cette soirée, l'auteure-interprète de 32 ans a longuement remercié ses fans, «si férocement aimants et solidaires».

«Merci de grandir avec moi et d'être si compréhensifs envers moi en tant qu'être humain», a-t-elle dit. Un peu plus tôt, recevant un premier prix, elle aussi remercié son «thérapeute et les personnes homosexuelles».

A lire aussi
La finale de l'US Open retardée... à cause de Donald Trump
Président en tribune
La finale de l'US Open retardée... à cause de Donald Trump
Trump accuse l'Europe de financer la guerre de Poutine avec du gaz russe
Des milliards pour la Russie?
Voici pourquoi Trump accuse l'Europe de financer la guerre de Poutine

Une autre artiste largement récompensée au cours de la soirée est Lady Gaga, qui a interrompu une série de concerts pour venir recevoir sur scène à Elmont, dans l'Etat de New York, le prix de l'artiste de l'année. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure collaboration, avec Bruno Mars pour le morceau «Die with a smile».

Le meilleur album pour Sabrina Carpenter

La chanteuse de 39 ans était en compétition pour la statuette de meilleure artiste avec d'autres poids lourds du secteur comme Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift et The Weeknd. La chanteuse Rosé, qui poursuit une carrière solo après avoir explosé avec le groupe de K-Pop Blackpink, a reçu le titre de «chanson de l'année» pour son morceau «APT», composé là encore avec Bruno Mars.

Sabrina Carpenter a remporté le titre du meilleur album de l'année avec «Short n' Sweet». La soirée a souvent été marquée par une esthétique et des prestations un peu nostalgiques, avec la présence sur scène des cinquantenaires Mariah Carey, Busta Rhymes et Ricky Martin et des chorégraphies empruntant beaucoup aux années 1980 et 1990, notamment chez les jeunes artistes Doja Cat et Tate McRae.

Le rappeur Kendrick Lamar, grand gagnant des derniers Grammy Awards, durant lesquels il avait raflé cinq prix, est reparti bredouille. Il était pourtant nominé dans plusieurs catégories.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus