Le socialiste Ihsan Kurt quitte la scène politique à Prilly

Le socialiste Ihsan Kurt, suspendu de ses fonctions de municipal à Prilly (VD), ne se représentera pas aux élections communales de 2026. La Cour de droit administratif et public a rejeté son recours contre sa suspension, qui reste effective jusqu'au 31 décembre 2025.

Le socialiste Ihsan Kurt renonce à se représenter en 2026. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Suspendu de ses fonctions de municipal à Prilly (VD) depuis juin dernier, le socialiste Ihsan Kurt ne se représentera pas pour les élections communales en mars 2026. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois a récemment rejeté son recours contre une décision prise par le Conseil d'Etat.

Il demeure ainsi suspendu jusqu'au 31 décembre 2025. Dans un communiqué publié jeudi soir, le Parti socialiste de Prilly et Indépendants de gauche (PSIG) indique que «Ihsan Kurt a pris acte de ce verdict et décidé, pour préserver sa santé, de ne pas se représenter à l'exécutif lors des élections communales de 2026».

«Nous notons que cette décision s'appuie principalement sur un incident pris isolément, sans examiner de manière approfondie le contexte global de la situation. Les tensions au sein de la municipalité de Prilly, présentes depuis plusieurs années, auraient mérité une analyse plus complète», note toutefois le PSIG.

Tensions et altercation

Sur demande de la Municipalité prilliérane, le gouvernement vaudois avait annoncé cette suspension en juin dernier. Elle faisait suite à plusieurs mois de tensions entre Ihsan Kurt et ses collègues de la Municipalité, marqués notamment par une altercation violente le 2 mai avec le syndic Alain Gillièron.

Le municipal socialiste avait fait recours contre cette suspension, démentant avoir été violent. Dans son arrêt daté du 24 septembre, la CDAP relevait que Ihsan Kurt a reconnu «avoir haussé le ton et tenu les propos» qui lui sont reprochés. Et si «les versions divergent» au sujet de ses gestes, son comportement «ne peut toutefois pas être minimisé pour autant». Le Tribunal indiquait ne pas avoir de raison de douter de la version des faits présentée par le syndic et un autre municipal présent ce jour-là.

«Des désaccords au sein d'un organe exécutif ne peuvent pas justifier une telle escalade de violence verbale, voire physique», poursuivait la CDAP, soulignant que les tensions remontaient avant cette altercation du 2 mai. La suspension provisoire apparaît ainsi «apte à atteindre son but, à savoir le bon fonctionnement de l'autorité municipale», relevait la Cour.

Ihsan Kurt a été élu en 2021 à la Municipalité de Prilly. D'abord chargé des finances, il avait rompu la collégialité en appelant, fin 2024, à refuser le budget 2025. Il avait ensuite renoncé aux finances. Avant sa suspension, il était notamment en charge de la jeunesse et des affaires sociales.