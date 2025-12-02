Léo MichoudJournaliste Blick
Une voiture a percuté une fillette qui traversait sur un passage piéton, ce lundi 1er décembre à Meyrin (GE). L'enfant de 10 ans est grièvement blessée et le conducteur a quitté les lieux.
Les faits sont survenus peu après 17h à l'avenue de Mategnin 71. Le véhicule circulait «en provenance de l’avenue Sainte-Cécile et en direction de la route de Meyrin».
La police cantonale genevoise lance ce mardi un appel à témoins. Toute personne ayant «assisté à la scène, ayant aperçu le véhicule impliqué ou disposant de tout renseignement utile à l’enquête» est priée de contacter la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.
