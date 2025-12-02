DE
Sur un passage piéton genevois
Une voiture blesse grièvement une fillette… puis quitte les lieux

Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée dans un accident de la route à Meyrin lundi. Le conducteur a pris la fuite après avoir percuté l'enfant sur un passage piéton. La police lance un appel à témoins pour retrouver le véhicule impliqué.
Publié: il y a 5 minutes
C'est sur ce passage piéton, devant la rue de Mategnin 71, qu'une voiture a percuté une fillette ce lundi 1er décembre à Meyrin.
Photo: Capture d'écran / Google Maps
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Une voiture a percuté une fillette qui traversait sur un passage piéton, ce lundi 1er décembre à Meyrin (GE). L'enfant de 10 ans est grièvement blessée et le conducteur a quitté les lieux. 

Les faits sont survenus peu après 17h à l'avenue de Mategnin 71. Le véhicule circulait «en provenance de l’avenue Sainte-Cécile et en direction de la route de Meyrin».

La police cantonale genevoise lance ce mardi un appel à témoins. Toute personne ayant «assisté à la scène, ayant aperçu le véhicule impliqué ou disposant de tout renseignement utile à l’enquête» est priée de contacter la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.

