Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée dans un accident de la route à Meyrin lundi. Le conducteur a pris la fuite après avoir percuté l'enfant sur un passage piéton. La police lance un appel à témoins pour retrouver le véhicule impliqué.

Une voiture blesse grièvement une fillette… puis quitte les lieux

Léo Michoud Journaliste Blick

Une voiture a percuté une fillette qui traversait sur un passage piéton, ce lundi 1er décembre à Meyrin (GE). L'enfant de 10 ans est grièvement blessée et le conducteur a quitté les lieux.

Les faits sont survenus peu après 17h à l'avenue de Mategnin 71. Le véhicule circulait «en provenance de l’avenue Sainte-Cécile et en direction de la route de Meyrin».

La police cantonale genevoise lance ce mardi un appel à témoins. Toute personne ayant «assisté à la scène, ayant aperçu le véhicule impliqué ou disposant de tout renseignement utile à l’enquête» est priée de contacter la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.