Mouvement contre Allianz
Ces salles romandes vont boycotter la journée du cinéma

Plusieurs salles romandes vont boycotter la journée du cinéma dimanche pour protester contre Allianz. Le mouvement BDS accuse l'investisseur de soutenir ainsi l'armée israélienne, révèle la «Tribune de Genève».
Publié: 19:09 heures
Tom Bidou, programmateur du cinéma Spoutnik, le 14 avril 2021 à Genève. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Plusieurs salles ont annoncé vouloir boycotter la journée du cinéma ce dimanche 7 septembre, évènement proposant des places entre 5 à 7 francs suisses. Mené par le mouvement BDS, le boycott vise le sponsor principal de l'évènement Allianz pour ses investissements dans la dette israélienne, révèle «La Tribune de Genève».

BDS accuse l'assureur de soutenir l'entreprise Caterpillar et ses bulldozers démolisseurs en Cisjordanie, ainsi qu'Elbit Systems et ses drones pour Tsahal. Les activités d'Allianz ont notamment été décriées par la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese

Le mouvement appelle donc à retirer le logo d'Allianz des annonces et les salles participantes diffuseront une programmation en soutien à la Palestine.

Allianz réagit à l'appel au boycott

A Genève, les salles Cinélux et Spoutnik ont lancé le boycott, suivis du CDD, des Grütli et du Bio et à Lausanne, des cinémas comme Le Cinématographe ont exprimé leur soutien.

De son côté, Allianz rappelle que ses décisions commerciales «sont guidées par des normes juridiques et internationales strictes (...) y compris dans le domaine de la défense» et estime qu’un boycott culturel «n’est pas une approche constructive».

