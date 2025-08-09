Dernière mise à jour: il y a 45 minutes

Publié: il y a 50 minutes

La Lex Netflix commence à porter ses fruits en Suisse. Sur les 30 millions de francs attendus pour financer le cinéma helvétique en 2024, 15,9 millions ont déjà été attribués.

Lex Netflix, un coup de pouce au cinéma suisse

Le cinéma suisse commence à profiter de la manne de la Lex Netflix (image d'illustration). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

La Lex Netflix, trois ans après le oui des Suisses dans les urnes, commence à produire ses effets. Sur les 30 millions attendus grâce à cette nouvelle source de financement du cinéma helvétique – pour le premier exercice en 2024 –, 15,9 millions ont déjà été attribués.

La nouvelle loi sur le cinéma – entrée en vigueur au 1er janvier 2024 – impose aux entreprises de streaming, comme Netflix ou Amazon et aux grandes chaînes étrangères (telles que TF1 ou M6) d’investir dans la création cinématographique helvétique. Elles doivent verser au moins 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse.

70 sociétés enregistrées

Plus de 70 sociétés se sont enregistrées fin mars 2024, dont 21 sont concernées par cette obligation de financement, a indiqué l'Office fédéral de la culture dans une fiche d'information publiée samedi à Locarno. Le chiffre d’affaires déterminant déclaré pour 2024 atteint 752 millions de francs, en ligne avec les estimations avancées par l'OFC pendant les débats parlementaires il y a quatre ans.