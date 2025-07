Cet été, cap sur la Suisse romande pour faire le plein de découvertes sans se ruiner. Au programme: cinéma en plein air, chasse au trésor dans la peau d’un contrebandier, expo insolite et régate de vieux bateaux sur le Léman. Des activités originales et 100% gratuites!

Un ciné sous les étoiles à Genève, dans une serre aux orchidées à Prangin ou dans la foule du Festival au Pays des Enfants à Château-d'Oex, évasion garantie et gratuite! Photo: Greg Clément

Isabelle Jaccaud

Neuchâtel

1. Rires et émotion dans la rue

La Chaux-de-Fonds

Théâtre, humour, clown, danse… Cette année, le festival La Plage des Six Pompes invite à bouger et à découvrir la ville sous un autre angle. Une programmation riche et variée, mêlant performances artistiques, spectacles de rue et animations pour tous les âges. Le festival offre une scène ouverte aux artistes de rue du monde entier, tout en abordant des thèmes parfois sensibles comme les luttes pour les droits des homosexuels ou la grossophobie. Des sujets traités avec une touche douce-amère, promettant des spectacles tour à tour percutants et émouvants.

INFOS PRATIQUES

Quand: du 5 au 10 août 2025

laplage.ch

Photo: Aline Henchoz

2. Une promenade sensorielle

Neuchâtel

Le parcours Kaléidoscope – La nature par les sens au Jardin botanique de Neuchâtel propose une immersion ludique dans le monde vivant. Grâce à 14 installations interactives, les visiteurs sont invités à redécouvrir la biodiversité en sollicitant leurs cinq sens. On touche, on sent, on écoute… En reniflant l’humus, en caressant la mousse ou en prêtant l’oreille aux grillons, on apprend à observer autrement fleurs, animaux, champignons ou feuillages. Un voyage sensoriel, autonome et accessible à tous, qui donne envie de ralentir et de s’émerveiller.

INFOS PRATIQUES

Quand: le jardin est ouvert 7/7, les serres de 10 h à 18 h en été

www.jbneuchatel.ch

Photo: Jardin botanique de Neuchâtel

Jura

3. Jouer au contrebandier

Saut-du-Doubs

Pour les aventuriers, petits et grands: cette chasse au trésor vous plonge dans l’univers de la contrebande. Il faudra déjouer les dangers, résoudre des énigmes et découvrir un trésor bien caché. Conçue pour les enfants dès 6 ans comme pour les adultes, l’activité mêle jeux, explications historiques et immersion dans la vie des contrebandiers du XIXe siècle. Le parcours, jalonné de dix panneaux interactifs, s’étend sur 2,6 km autour du Saut-du-Doubs, entre France et Suisse, soit environ une heure et demie de balade ludique. Plan téléchargeable sur le site internet.

INFOS PRATIQUES

Quand: tous les jours, jusqu’à fin octobre

lescheminsdelacontrebande.com

Photo: DR

Berne

4. Au vert avec des animaux

Bienne

A deux pas de la ville, mais en pleine nature! Niché au pied de la montagne de Boujean, le parc zoologique de Bienne s’étend sur 9 hectares et accueille près de 80 animaux, dont certaines espèces indigènes rares. Du loup discret au raton laveur curieux, en passant par le majestueux cerf élaphe ou la minuscule souris pygmée d’Eurasie, il y en a pour tous les goûts. Le parc est idéal pour une sortie en famille, avec une grande place de jeux et des coins pique-nique.

INFOS PRATIQUES

Quand: tous les jours de 8 h à 21 h

www.tierpark-biel.ch/fr

Photo: Instagram: ZOOPARK BIEL

Fribourg

5. Un été avec Tinguely

Fribourg

Pour célébrer les 100 ans de la naissance de Jean Tinguely, MEMO propose un été haut en couleur! Ateliers, animations, bricolages et récup: l’esprit joyeusement déjanté de l’artiste s’invite dans toute la programmation culturelle. Entre robotique, poulies et câbles, les enfants (et les grands!) découvrent l’univers fascinant des machines en mouvement. On apprend à coder, on fabrique, on écoute les bruits mécaniques pour créer un podcast… Bref, un été pour bidouiller, s’émerveiller et (re)découvrir Tinguely autrement. Toujours gratuit, parfois sur inscription!

INFOS PRATIQUES

Quand: jusqu’en septembre 2025

www.ville-fribourg.ch/memo

Photo: Ville de Fribourg

6. Le tour du monde en musique

Fribourg

Voyager musicalement de Cuba à la Papouasie, en passant par la Pologne et le Lesotho? Tel est le menu du festival Rencontres de folklore internationales (RFI) qui célèbre son 50e anniversaire cet été. Plus de 320 artistes internationaux et 150 artistes locaux se réunissent, une occasion de créer du lien par-delà les frontières. En plus des animations au Village des Nations, les RFI proposent des défilés, des spectacles en salle et en plein air, des activités pour les enfants, des concerts. La majorité des événements est gratuite.

INFOS PRATIQUES

Quand: du 16 au 24 août 2025

rfi.ch

Photo: Pierre Cuony

7. Observer les étoiles… ou le Soleil!

Ependes

Cap sur les merveilles du ciel à l’Observatoire d’Ependes. Sa mission? Partager la passion de l’astronomie avec le grand public. Tous les vendredis soir et le premier dimanche du mois au matin (si le Soleil est de la partie), des observations commentées vous attendent. Pendant deux heures, vous apprendrez à repérer les constellations, observerez la Lune, les planètes si les conditions sont favorables. Suivant la pureté du ciel, vous plongerez même dans les mystères des nébuleuses, galaxies et autres amas stellaires. L’inscription est obligatoire.

INFOS PRATIQUES

Quand: le vendredi soir ou le premier dimanche du mois au matin

observatoire-ependes.ch

Photo: DR

Vaud

8. Au galop vers le haras

Avenches

Envie de découvrir les coulisses d’un lieu unique en Suisse? Le Haras national suisse ouvre ses portes et invite le public à explorer son univers: travail avec les chevaux, savoir-faire artisanal, projets de recherche, le tout dans un lieu historique. De 15 h à 17 h, on découvre les ateliers et les recherches en cours au fil des visites. A partir de 17 h, présentation des chevaux dans la cour d’honneur, avec une démonstration équestre mettant en valeur la polyvalence des étalons franches-montagnes. Buvette, petite restauration et stand de glaces sont prévus sur place.

INFOS PRATIQUES

Quand: mercredi 30 juillet 2025

www.avenches.ch

Photo: Facebook: Haras National Avenches

9. Régates rétros sur le Léman

La Tour-de-Peilz

Le temps d’un week-end, le joli port de La Tour-de-Peilz retrouve l’allure d’antan avec ses superbes voiliers en bois, patiemment restaurés. Ces élégantes embarcations s’affrontent lors de la Régate des vieux bateaux, sous les yeux des curieux et des passionnés. Point d’orgue: la Régate du centenaire des voiles latines du Léman, dimanche à 10 h 30. Ambiance conviviale garantie, avec bar et petite restauration sur place tout au long du week-end.

INFOS PRATIQUES

Quand: du 26 au 27 juillet 2025

www.cvvt.ch

Photo: DR

10. Au royaume des enfants!

Château-d’Œx

Pendant cinq jours, le Festival au Pays des Enfants transforme Château-d’Œx en terrain d’aventure. En plus des spectacles (certains sont payants), une foule d’animations ludiques attendent les familles: découverte de l’alpage et dégustation de fromage de L’Etivaz, chasse au trésor, accrobranche, initiation à la construction avec une pelle mécanique, fabrication d’un masque de rouge-queue et plongée dans son univers, création d’une fresque géante en Lego… Un concentré de nature, d’imaginaire et de plaisir à vivre en famille!

INFOS PRATIQUES

Quand: du 23 au 27 juillet 2025

www.aupaysdesenfants.ch

Photo: MATHIEU.CHASSOT@VISUALPS.CH

11. Voyage tropical

Prangins

L’Orchidarium de Prangins est un petit havre de paix, un lieu unique où l’on découvre des orchidées rares venues des quatre coins du monde. Les deux grandes serres de 400 m² ouvertes au public offrent une promenade apaisante au cœur des floraisons du moment. On peut y flâner librement, s’émerveiller… voire repartir avec une orchidée (en vente à l’unité seulement, rareté oblige) ou juste se faire une balade sensorielle dans une ambiance dépaysante de jungle.

INFOS PRATIQUES

Quand: tous les jours sauf dimanche et lundi

orchidarium.ch

Photo: Orchidarium

Valais

12. L’art chez l’habitant

Sion

Le PALP Festival propose une expérience immersive et investit la vieille ville de Sion avec Beauty & Room, une exposition pas comme les autres: pour un après-midi, les habitants ouvrent leurs portes et transforment salons, cuisines ou jardins en galeries éphémères. En collaboration avec le Musée de la nature du Valais, le thème de l’anthropocène est exploré à travers des objets liés aux impacts humains sur l’environnement. Une expérience immersive et participative, au croisement de l’intime et du collectif.

INFOS PRATIQUES

Quand: le 26 juillet 2025

palpfestival.ch

Photo: Musées cantonaux du Valais

13. Pieds nus en pleine nature

Siviez (Nendaz)

A Siviez, un sentier pieds nus invite petits et grands à éveiller leurs sens au fil d’un parcours original. Sable, copeaux, galets, herbes, pives, rondelles de bois, rondins, terre, mousses et aiguilles de sapin rythment les différentes sections de ce chemin sensoriel. La balade mène jusqu’à des aires de pique-nique au bord de la rivière. Le sentier, balisé par des empreintes de pas, démarre juste sous le télésiège de Combatseline. Et pour les jeunes, une chasse au trésor rend l’aventure encore plus fun (livret à télécharger en ligne).

INFOS PRATIQUES

Quand: toute la saison

www.nendaz.ch

Photo: DR

Genève

14. Ciné sous les étoiles

Genève

CinéTransat, c’est l’été au parc de la Perle du Lac avec des projections gratuites de films cultes, pépites suisses et courts métrages, le tout à la belle étoile. On s’installe sur l’herbe ou dans un transat, on pique-nique, on se déguise, on plonge dans les décors… L’occasion de (re)voir Ma vie de Courgette, Pulp Fiction ou Le fabuleux destin d’Amélie Poulain en profitant des longues soirées. Une ambiance joyeuse et participative, loin du cinéma classique. Certaines soirées s’ouvrent avec un court métrage animé helvétique. Et pas besoin de réserver!

INFOS PRATIQUES

Quand: du jeudi au dimanche, jusqu’au 17 août 2025

www.cinetransat.ch

15. Swing en ville!

Genève

Et si vous jouiez au golf… au cœur de Genève? Chaque été, la Cité de Calvin propose un parcours urbain gratuit pour découvrir la rade autrement, club à la main. Accessible à tous, cette version décontractée du golf se joue dans les parcs, promenades et jardins de la ville. Le but? Atteindre six trous en un minimum de coups, à partir de deux joueurs. Clubs, balles et porte-balles sont fournis gratuitement au point de départ, au parc des Bastions. L’occasion parfaite de bouger, de s’amuser et de profiter d’une pause détente au bord du Léman.

INFOS PRATIQUES

Quand: tout l’été jusqu’au 17 août 2025

www.geneve.com

Photo: Pierre Albouy