Dans le cinéma romand
Un accord pionnier contre les atteintes à la personnalité

Six organisations audiovisuelles romandes ont signé un accord pionnier à Locarno pour prévenir les atteintes à la personnalité dans le milieu professionnel.
Publié: il y a 38 minutes
L'accord entend garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande (image d'illustration).
Photo: NARONG SANGNAK
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Six organisations du secteur audiovisuel suisse romand ont signé dimanche à Locarno un accord pionnier pour prévenir les atteintes à la personnalité dans le cadre professionnel. Ce document entrera en vigueur début 2026.

«Cet accord représente bien plus qu'un acte symbolique», a déclaré la conseillère aux Etats Isabelle Chassot (Le Centre/FR), présidente de Cinéforom, dimanche devant la presse. L'objectif est clair: garantir un environnement de travail sûr et respectueux dans les productions du cinéma et de la télévision soutenues en Suisse romande.

Conclu sous l'égide de Cinéforom, la fondation romande pour le cinéma, cet accord réunit six partenaires avec elle: deux organisations d'employeurs (Aropa, FTB-Asitis), deux syndicats ou associations de professionnels (ARF-FDS, SSFV), et Fonction: Cinéma. Ensemble.

Pour les syndicats, l'accord représente une avancée majeure. «Il rend visibles des problématiques parfois tues et offre des recours clairs», a expliqué Chantal Bolzern, présidente du Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV). Le dispositif, élaboré depuis 2023, repose sur la prévention, la formation et un accompagnement. Il inclut des plans de protection obligatoires pour les productions, des formations certifiantes pour les employeurs, et un dispositif de recours.

Modèle pour d'autres régions

Bien que conçu dans le périmètre romand de Cinéforom, l'accord réunit plusieurs acteurs nationaux. Les signataires espèrent que cette initiative pourra servir de modèle dans d'autres régions ou disciplines culturelles.

Présente à la cérémonie de signature, la conseillère d'Etat fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens, présidente de l'Assemblée plénière culture de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), a salué une démarche qui «démontre la capacité du secteur culturel à s'autoréguler de manière responsable». Elle a souligné l'importance de cette initiative dans les politiques publiques d'égalité et de soutien à la création.

Des séances d'information sont prévues dès septembre 2025, suivies d'une première session de formation en novembre. L'accord entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2026.

