Au menu de ce mercredi 10 septembre: une pagaille qui n'en finit pas chez Migros, la rencontre entre Trump et le boss de Rolex, le ras-le-bol des communes vaudoises face au loup, le débat sur la 13e rente AVS et enfin un cours pas comme les autres à l'UNIL.

Trois mois après l'apparition de soucis informatiques, Migros n'entrevoit toujours pas le bout du tunnel.

1 Migros ne voit pas le bout du tunnel

Migros est toujours confrontée à des problèmes informatiques trois mois après leur apparition. Citant une personne au fait du projet, la «Neue Zürcher Zeitung» évoque des consultants peu diplomates, des collaborateurs épuisés et des solutions de fortune coûteuses. Les difficultés d’approvisionnement en fromage dues à un changement de logiciel sont connues, mais elles seraient d’une ampleur plus importante qu’annoncé jusqu’ici. En arrière-plan, des entreprises externes apporteraient leur soutien au distributeur. Des employés ont même dû remplacer les robots. Migros a toutefois assuré que la clientèle était pleinement approvisionnée depuis plusieurs semaines.

2 Le boss de Rolex invite Trump... et n'en dit rien à Berne

L’invitation adressée par Rolex au président américain Donald Trump pour la finale de l’US Open n’avait pas été coordonnée avec la Confédération. C’est ce qu’a indiqué le Département fédéral de l’économie à la demande de la «Neue Zürcher Zeitung». Le Conseil fédéral n’utilise pas le tournoi de tennis comme plateforme de discussions, a-t-il été précisé. Lors de la rencontre du ministre de l’Economie Guy Parmelin avec des ministres du gouvernement américain vendredi dernier, aucun représentant de l’industrie horlogère n’était présent. Le fabricant suisse de montres peut toutefois rester confiant: selon le journal, de nombreux analystes estiment que les ventes de montres Rolex aux Etats-Unis devraient rester élevées.

3 Vaud reçoit ses communes pour parler du loup

Le syndic du Chenit, Olivier Baudat, et onze autres élus de communes entre Nyon et Romainmôtiers ont été reçus par le conseiller d’Etat vaudois Vassilis Venizelos pour exprimer leurs inquiétudes face aux attaques de loups rapporte «24 heures» sans donner la date de la rencontre. En amont, une vingtaine de communes avaient adressé un courrier critique pour réclamer des mesures plus strictes et davantage d’explications sur la situation après une série de prédations estivales. La rencontre, qualifiée de constructive et cordiale par les deux parties, a permis de clarifier certains malentendus et d’ouvrir un dialogue apaisé.

4 La 13e rente AVS au menu du Parlement

Le débat sur le financement de la 13e rente AVS promet d'être tendu mercredi au National. Le Conseil fédéral table uniquement sur un relèvement de la TVA. Le Conseil des Etats s'est lui prononcé pour un financement mixte prévoyant une hausse de la TVA ainsi qu'une augmentation des cotisations salariales. La commission préparatoire du National privilégie elle un financement unique via la TVA, mais uniquement jusqu'en 2030.

5 La leçon insolite d'un prof d'uni

Un professeur de l'UNIL donne une leçon consacrée au pèlerinage en marchant avec ses étudiants de Lausanne au Grand-Saint-Bernard, rapportent «24 heures» et la «Tribune de Genève». L'aventure de huit jours et huit cours se déroule sur 140 km le long de la Via Francigena. Olivier Bauer, professeur à l’Institut lémanique de théologie pratique de l’Université de Lausanne, a imaginé ce cours original extra muros avec comme objectif de faire vivre aux participants ce qu'ils étudieront.