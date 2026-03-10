DE
Panne technique dans un tunnel
L'autoroute A20 entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est bloquée

Le tunnel de la Vue-des-Alpes est inaccessible ce mardi matin en raison d'une panne technique. L'autoroute entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond reste fermée jusqu'à nouvel ordre.
Publié: il y a 10 minutes
Le tunnel de la Vue-des-Alpes reste fermé ce mardi matin après une panne survenue lors de travaux.
Photo: Capture d'écran Google
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Le tunnel de la Vue-des-Alpes reste inaccessible ce mardi matin, rapporte RTN. Celui-ci avait été fermé lundi soir à 22 heures pour des travaux électromécaniques, mais une panne technique a empêché sa réouverture prévue à 5 heures.

L'autoroute entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond, à La Chaux-de-Fonds, reste donc fermée dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre. Les automobilistes sont invités à emprunter d'autres itinéraires.

