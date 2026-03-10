Dimitri FaravelJournaliste Blick
Le tunnel de la Vue-des-Alpes reste inaccessible ce mardi matin, rapporte RTN. Celui-ci avait été fermé lundi soir à 22 heures pour des travaux électromécaniques, mais une panne technique a empêché sa réouverture prévue à 5 heures.
L'autoroute entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond, à La Chaux-de-Fonds, reste donc fermée dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre. Les automobilistes sont invités à emprunter d'autres itinéraires.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».