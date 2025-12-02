Laurent Caspary, actuel rédacteur en chef de la RTS Radio, prendra la tête de La Télé Vaud-Fribourg le 1er mai 2026. Ce journaliste expérimenté de 52 ans remplacera Roland Guex, assurant un leadership solide à l'approche des élections majeures.

La Télé Vaud-Fribourg accueille son nouveau rédacteur en chef

ATS Agence télégraphique suisse

Le journaliste Laurent Caspary va prendre la rédaction en chef de La Télé Vaud-Fribourg dès le 1er mai 2026, a fait savoir mardi la chaîne régionale. L'actuel rédacteur en chef de la RTS Radio remplacera le rédacteur en chef Vaud ad intérim, Roland Guex, qui retrouvera ses fonctions de producteur et responsable des opérations spéciales.

A 52 ans, Laurent Caspary effectuera ainsi un retour aux sources puisqu'il a débuté sa carrière journalistique à la télévision régionale lausannoise, TVRL, en 1997. Il a ensuite travaillé dans la presse écrite, notamment chez 24 heures, La Liberté et Le Temps, avant de rejoindre la RTS Radio. Il y a exercé comme correspondant vaudois, puis comme producteur éditorial, –notamment de l'émission Forum–, avant d'accéder au poste de rédacteur en chef en 2017.

«A la veille de deux années électorales majeures,– élections communales, cantonales et fédérales –, la direction de la chaîne a jugé essentiel de s’entourer d’une personnalité dotée d’une solide expérience éditoriale et managériale au sein de différents médias romands, ainsi que d’une vision ambitieuse pour relever les nombreux défis d’un paysage médiatique en pleine mutation», a souligné le média dans un communiqué.