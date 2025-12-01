DE
Le Parlement valide un soutien plus grand aux radios et TV locales

Les radios et TV locales suisses bénéficieront d'une augmentation de la quote-part de la redevance. Le Conseil des Etats a approuvé un projet parlementaire visant à soutenir les médias locaux et diverses institutions médiatiques, sans inclure les médias en ligne.
Publié: il y a 10 minutes
Le projet d'aide aux radios et TV locales émane notamment d'une initiative de la conseillère aux Etats Isabelle Chassot (Centre/FR). (archives)
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les radios et TV locales toucheront une plus grande part de la redevance. Le Conseil des Etats a rejoint lundi le National sur les derniers points d'un projet parlementaire en ce sens. La révision reprend des éléments incontestés du train de mesures en faveur des médias, qui avait été rejeté dans les urnes en 2022. Elle prévoit d'augmenter la quote-part de la redevance attribuée aux radios/TV locales avec mandat de prestation.

Sans inclure les médias en ligne

Cette quote-part doit passer de 4%-6% à 6-8%. Le projet prévoit aussi des mesures d'aide aux institutions de formation, aux agences de presse comme Keystone-ATS et au Conseil suisse de la presse. Il ne contient plus de référence aux médias online, un domaine critiqué durant la campagne de votation.

Les sénateurs ont plié sur plusieurs points, concernant la part maximale des contributions fédérales, la possibilité pour la SSR de collaborer avec des agences de presse ou encore le nombre de concessions par entreprise.

