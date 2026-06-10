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Il avait 92 ans
Jean Ziegler, figure du débat public helvétique, est décédé

Le sociologue et écrivain Jean Ziegler est mort à 92 ans, a appris la RTS. Il était atteint de la maladie de Parkinson.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Jean Ziegler est décédé à l'âge de 92 ans.
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Jean Ziegler, personnalité marquante du débat public helvétique est mort, mercredi à Genève, à l'âge 92 ans, des suites de la maladie de Parkinson. Sa famille l'a confirmé à la RTS.

Sociologue, essayiste, mais aussi militant, Jean Ziegler a siégé au Conseil national pour le compte du Parti socialiste de 1967 à 1983, puis de 1987 à 99. Figure incontournable de la gauche helvétique et pourfendeur convaincu de la mondialisation, il laisse derrière lui plus d'un demi-siècle de combat politique et intellecutel.

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