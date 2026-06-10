Le sociologue et écrivain Jean Ziegler est mort à 92 ans, a appris la RTS. Il était atteint de la maladie de Parkinson.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Jean Ziegler, personnalité marquante du débat public helvétique est mort, mercredi à Genève, à l'âge 92 ans, des suites de la maladie de Parkinson. Sa famille l'a confirmé à la RTS.



Sociologue, essayiste, mais aussi militant, Jean Ziegler a siégé au Conseil national pour le compte du Parti socialiste de 1967 à 1983, puis de 1987 à 99. Figure incontournable de la gauche helvétique et pourfendeur convaincu de la mondialisation, il laisse derrière lui plus d'un demi-siècle de combat politique et intellecutel.

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