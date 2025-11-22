La Main Tendue Genève lance une nouvelle campagne pour promouvoir sa ligne d'écoute gratuite 143. L'initiative vise à sensibiliser sur l'importance d'une écoute empathique et sans jugement, offerte par ses bénévoles 24h/24.

La Main Tendue lance une campagne de sensibilisation à Genève

La Main Tendue lance une campagne de sensibilisation à Genève

La Main Tendue lance une campagne de sensibilisation à Genève. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Main Tendue Genève a lancé une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation pour promouvoir sa ligne gratuite d'écoute 143. L'association veut valoriser les bienfaits d’une écoute empathique et sans jugement, qui est pratiquée par sa septantaine de bénévoles.

Ciblant la population dans son ensemble, la campagne met en scène cinq visuels avec des personnes de différentes tranches d’âge, dans des contextes variés, rappelant qu'"au 143, il y a toujours une oreille». La campagne fait écho aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui font appel à La Main Tendue: solitude, souffrance psychique, surmenage professionnel ou familial notamment.

Affiches un peu partout

«Cette nouvelle campagne montre aussi que le 143 n'est pas seulement réservé aux crises aiguës et que chacun peut bénéficier d'un espace d'écoute active et d'une présence attentive pour déposer ses pensées et ses émotions, pour éventuellement traverser plus sereinement les épreuves de la vie», relève Yaël Liebkind, directrice de la Main Tendue Genève, citée dans un communiqué.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La campagne se déploie en affichage urbain, dans les cinémas, les transports publics et sur les réseaux sociaux. Elle durera jusqu'à la fin de l'année. La période des fêtes est généralement synonyme d'une augmentation du nombre d'appels à La Main Tendue. Elle sera renouvelée au cours de l'année 2026.

En 2024, la Main Tendue Genève a répondu à 18'798 appels, traité 485 chats et 238 courriels. La souffrance psychique, la solitude et l’isolement social compte pour plus de 60% des thématiques les plus souvent abordées. La Main Tendue offre un service d'écoute et de soutien téléphonique (au numéro 143), par internet (chat et e-mail), 24h/24, à toute personne en difficulté.