«Il n'a rien laissé au hasard»
Il tue le copain de son ex et finit en prison pour 16 ans

Un homme a été condamné à 16 ans de réclusion pour l'assassinat du nouveau compagnon de son épouse à Sonceboz en 2023. Le tribunal régional de Moutier a rejeté la thèse du crime passionnel, soulignant la préparation minutieuse de l'acte.
Publié: 10:51 heures
|
Dernière mise à jour: 10:52 heures
Écouter
Une vue aerienne du village de Sonceboz-Sombeval le mercredi 6 mars 2024.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de révolver à bout portant le nouveau compagnon de son épouse en 2023 à Sonceboz (BE) a été condamné mardi à 16 ans de réclusion. Il a été reconnu coupable d'assassinat par le tribunal régional à Moutier.

Père de cinq enfants
L'accusé, demeuré impassible à l'énoncé du verdict, n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour refaire sa vie avec un autre homme. Le tribunal collégial a écarté la thèse du meurtre passionnel pour retenir la prévention d'assassinat.

«Le prévenu n'a rien laissé au hasard», a souligné la présidente du tribunal Maïli Rüfenacht, ajoutant qu'il avait préparé son acte de façon minutieuse. «La victime n'avait aucune échappatoire possible», a ajouté la magistrate.

Après avoir ouvert le feu sur le compagnon de son épouse sur le parking d'une station-service à Sonceboz, le prévenu avait pris la fuite en voiture. La police cantonale bernoise avait alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était rendu à un poste de douane à Bâle le même jour.

