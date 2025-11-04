Un homme a été condamné à 16 ans de réclusion pour l'assassinat du nouveau compagnon de son épouse à Sonceboz en 2023. Le tribunal régional de Moutier a rejeté la thèse du crime passionnel, soulignant la préparation minutieuse de l'acte.

Il tue le copain de son ex et finit en prison pour 16 ans

Une vue aerienne du village de Sonceboz-Sombeval le mercredi 6 mars 2024. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de révolver à bout portant le nouveau compagnon de son épouse en 2023 à Sonceboz (BE) a été condamné mardi à 16 ans de réclusion. Il a été reconnu coupable d'assassinat par le tribunal régional à Moutier.

L'accusé, demeuré impassible à l'énoncé du verdict, n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour refaire sa vie avec un autre homme. Le tribunal collégial a écarté la thèse du meurtre passionnel pour retenir la prévention d'assassinat.

«Le prévenu n'a rien laissé au hasard», a souligné la présidente du tribunal Maïli Rüfenacht, ajoutant qu'il avait préparé son acte de façon minutieuse. «La victime n'avait aucune échappatoire possible», a ajouté la magistrate.

Après avoir ouvert le feu sur le compagnon de son épouse sur le parking d'une station-service à Sonceboz, le prévenu avait pris la fuite en voiture. La police cantonale bernoise avait alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était rendu à un poste de douane à Bâle le même jour.