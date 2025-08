Un Fribourgeois a mis fin à ses jours après avoir été victime d'arnaque à l'amour par des «brouteurs» nigérians. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Victime d’une arnaque à l’amour menée par des «brouteurs» nigérians, et dépouillé de ses économies, un sexagénaire fribourgeois a mis fin à ses jours. Ses filles, anéanties, sont déterminées à obtenir justice, relate «La Liberté» ce mardi 5 août. Les escrocs ont manipulé leur père, divorcé et isolé, en lui promettant une relation sentimentale.

Via des virements en cryptomonnaie et des transactions Paypal, l'homme a transféré plus de 80'000 francs. Rongé par la honte et la culpabilité, le Suisse a porté plainte avant de se suicider – sans avoir réussi à partager ses tourments avec son entourage.

Deux frères nigérians

Les deux sœurs, devant l’ampleur de l’escroquerie, ont relancé l’enquête auprès de la police fribourgeoise. Les investigations ont permis d’identifier les auteurs: deux frères basés à Lagos, au Nigeria. Sur les réseaux sociaux, ils affichent une vie luxueuse.

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide? Ces services sont disponibles 24 heures sur 24: Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch

Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch

Urgences médicales: 144

Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/ Plus

Le Ministère public fribourgeois avait d'abord suspendu la procédure, jugeant trop faibles les chances de démarches internationales. Le Tribunal cantonal a pourtant contredit cette décision. Au vu des preuves collectées, une commission rogatoire a été adressée au Nigeria, déléguant ainsi la procédure à un juge local.

Pas la seule victime

Les filles de la victime espèrent voir ces individus être traduits en justice. «Notre père n’est pas le premier et ne sera malheureusement pas le dernier», déclarent-elles au quotidien fribourgeois.

Et elles n’ont pas tort. La semaine dernière, la police relatait l'histoire d'un Valaisan ayant emprunté 600’000 francs à ses proches pour subvenir aux besoins de sa prétendue amoureuse rencontrée en ligne. Au début du mois d’avril, un Argovien témoignait pour Blick de son désespoir après avoir perdu 250’000 francs dans une arnaque similaire.