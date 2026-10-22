Un séisme de magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi matin près des Diablerets (VD). Ce tremblement de terre a pu être ressenti sur une zone étendue, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.
La secousse s'est produite à 10h45 à 7 kilomètres au sud des Diablerets, indique le SED sur son site. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.
Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.
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