Une étude de l’Université de Genève montre qu’une modification temporaire de la régulation des gènes peut se transmettre sur au moins 15 générations chez des vers. Cette hérédité pourrait permettre aux organismes de s'adapter à des conditions environnementales changeantes.

L’hérédité ne dépend pas uniquement de la séquence ADN

L’hérédité ne dépend pas uniquement de la séquence ADN

ATS Agence télégraphique suisse

Une étude de l’Université de Genève (UNIGE) montre que l’hérédité n’est pas seulement liée à l’ADN. Une modification temporaire de la régulation des gènes chez des vers peut durer au moins 15 générations sans changement de la séquence de l’ADN.

Chaque cellule d’un organisme possède le même ADN. Mais toutes n’activent pas les mêmes gènes, ces mécanismes étant appelés l’épigénétique. Des modifications réversibles des protéines qui structurent l’ADN sont observées.

Et certaines peuvent perdurer au moment de la division cellulaire et être relayées à la génération suivante, affirme lundi l’UNIGE dans son étude publiée dans la revue «EMBO Journal». Pour établir combien de temps ces modifications peuvent être identifiées, une équipe du Département de biologie moléculaire a recouru à un ver microscopique.

Adaptation à l'environnement

Sa reproduction rapide permet de suivre plusieurs générations en laboratoire. Les chercheurs se sont penchés sur une modification des histones, les protéines autour desquelles l’ADN s’enroule, appelée H3K27me3, perturbant temporairement sa répartition.

Ce changement aboutissait à une diminution de la fertilité. Celle-ci s’est maintenue pendant au moins 15 générations au total, alors qu’elle n’était toutefois pas relayée génétiquement chez les descendants.

Deux mécanismes, et non un seul, ont été observés pour expliquer cette situation, ajoutent encore les chercheurs. Cette hérédité pourrait permettre aux organismes de répondre et peut-être de s’adapter à des conditions environnementales changeantes, a également affirmé l’UNIGE.