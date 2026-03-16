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L'anglais aussi dans le viseur
Un nouveau canton alémanique remet en cause l'apprentissage du français au primaire

Le canton de Schaffhouse pourrait repousser l'enseignement des langues étrangères du primaire au secondaire. Le parlement a adopté lundi une motion laissant le choix de retarder le français ou l'anglais.
Publié: 14:26 heures
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Dernière mise à jour: 14:33 heures
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Le canton de Schaffhouse pourrait à son tour repousser l'enseignement du français – ou de l'anglais – au secondaire (image symbolique).
Photo: GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Schaffhouse envisage à son tour de repousser l'enseignement des langues étrangères du primaire au secondaire. Le parlement cantonal a approuvé une motion dans ce sens visant cette fois un renvoi de l'apprentissage du français ou de l'anglais.

Les députés schaffhousois ont adopté lundi par 36 voix contre 17 une motion visant à reporter l'enseignement des langues étrangères au secondaire, après des débats intenses. Mais au lieu de viser exclusivement le français au primaire, la motion a été amendée en amont, avec comme alternative un report de l'enseignement de l’anglais.

«Un lourd fardeau»

Compte tenu de cette flexibilité, le gouvernement schaffhousois s'est dit en faveur d'un report. Pour l’auteur de la motion initiale, Markus Fehr (UDC), c'est toutefois l’apprentissage précoce du français qui constitue «un lourd fardeau».

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L'année dernière, le parlement zurichois a opté pour supprimer l’apprentissage du français au primaire. Dans d’autres cantons alémaniques, des motions similaires ont déjà été adoptées ou sont encore en suspens.

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